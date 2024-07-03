Мошенники стали искать жертв среди тех, кто хочет финансового благополучия
Для того чтобы получить данные счетов, они могут втираться в доверие очень долгое время
03 июля 2024, 14:15, ИА Амител
Мошенники разработали новый способ обмана: они создают группы в социальных сетях, посвященные творчеству или финансовому успеху, и ищут там своих жертв. Об этом в интервью агентству "Прайм" рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Суть схемы заключается в том, что мошенники сначала пытаются втереться в доверие к участникам группы. Они задают вопросы о курсе и результатах, горячо благодарят за ответы и говорят, что очень ценят помощь и участие. На первый взгляд, они могут показаться просто общительными и дружелюбными людьми.
Затем мошенники начинают налаживать дружеские отношения с жертвой. Этот этап может занять от месяца до полугода. После этого наступает стадия обмана: мошенник рассказывает о сверхвысоких доходах знакомых, которые они получают благодаря инсайдерской информации в спорте. Жертве предлагают доступ к этим доходам, но сначала нужно внести первоначальный капитал – оплатить членство в группе или сделать ставки. Многие люди настолько доверяют новым "друзьям" и хотят легких денег, что влезают в огромные долги.
Когда схема раскрывается, жертвы не обращаются в полицию, потому что понимают незаконность схем с размещением ставок, основанных на инсайдерской информации. Поэтому при общении в социальных сетях нужно быть особенно осторожными, предупреждает Иван Соловьев.
14:26:07 03-07-2024
На амике каждый первый хочет финансового благополучия.
Втирайтесь!
14:57:44 03-07-2024
Гость (14:26:07 03-07-2024) На амике каждый первый хочет финансового благополучия. В... Пока финансового благополучия достигает Сбер, причем за счет пенсионеров. Пытаюсь сегодня оплатить коммуналку. Газ, электричество - за всё комиссию не взяли. Ура! Далее общая квитанция ЖКУ. И вот она, родимая - как и прежде, добавлен процент! Причем всё в один заход в личный кабинет Сбера - здесь отменили, а здесь - нет! Звоню 900. Первые приветственные слова робота Сбера: Имя-Отчество, вам отменили комиссию на оплату коммунальных услуг. С трудом добиваюсь оператора, объясняю ситуацию, она такая - идите в офис банка с документами, подтверждающими право на отмену комиссии. И вообще, комиссию отменили не на всё, сохраняется на домофон, телефонию и СНТ. Объясняю, что этого в моей квитанции нет, а процент взят со всей суммы (там и обслуживание, и вода, и канализование и прочее-прочее). По телефону вопрос решить отказываются, посылают в офис. Но дело в том, что удобный офис на пр.Ленина,167 оказался закрыт! Причем с 1 июля. Пока работают банкоматы, но неизвестно, надолго ли. Находившиеся там посетители крайне возмущены, говорят, что в районе остался один только пункт на ул.Северо-Западной, там не протолкнуться и персонал малограмотный, всегда очереди. Политика Сбера очевидна - переводить всех на использование онлайн-услуг, при этом сами же требуют посещать их офис!
16:44:31 03-07-2024
да, мошенники ищут жертв (14:57:44 03-07-2024) Пока финансового благополучия достигает Сбер, причем за счет...
Выясните, пожалуйста, почему при оплате квитанции единого платежного документа Сбербанк берет комиссию (только называется "вознаграждение")? Ведь анонсировали отмену для пенсионеров! А на самом деле без комиссии можно оплатить только газ и электричество, где максимум несколько сотен, но оставили комиссию ("вознаграждение") там, где основная оплата ЖКУ в несколько тысяч? То есть ничего не изменилось!
14:41:27 03-07-2024
порублю!
15:32:19 03-07-2024
Мусик (14:41:27 03-07-2024) порублю!... Берёшь только рубли?
16:54:48 03-07-2024
Гость (15:32:19 03-07-2024) Берёшь только рубли?... да. скоро $ будет по 14коп.
а потом за $ будут бить в табло.
только вы никому не говорите.
16:50:07 03-07-2024
Точно! ко мне так будущая жена втиралась, долго не навязчиво...
17:05:53 03-07-2024
Гость (16:50:07 03-07-2024) Точно! ко мне так будущая жена втиралась, долго не навязчиво... женщина эта беззащитное нежное существо, от которого практически невозможно избавиться.