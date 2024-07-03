Мошенники стали искать жертв среди тех, кто хочет финансового благополучия

Для того чтобы получить данные счетов, они могут втираться в доверие очень долгое время

03 июля 2024, 14:15, ИА Амител

Мошенник / Фото: pxhere.com/ru/photo/1412571

Мошенники разработали новый способ обмана: они создают группы в социальных сетях, посвященные творчеству или финансовому успеху, и ищут там своих жертв. Об этом в интервью агентству "Прайм" рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Суть схемы заключается в том, что мошенники сначала пытаются втереться в доверие к участникам группы. Они задают вопросы о курсе и результатах, горячо благодарят за ответы и говорят, что очень ценят помощь и участие. На первый взгляд, они могут показаться просто общительными и дружелюбными людьми.

Затем мошенники начинают налаживать дружеские отношения с жертвой. Этот этап может занять от месяца до полугода. После этого наступает стадия обмана: мошенник рассказывает о сверхвысоких доходах знакомых, которые они получают благодаря инсайдерской информации в спорте. Жертве предлагают доступ к этим доходам, но сначала нужно внести первоначальный капитал – оплатить членство в группе или сделать ставки. Многие люди настолько доверяют новым "друзьям" и хотят легких денег, что влезают в огромные долги.

Когда схема раскрывается, жертвы не обращаются в полицию, потому что понимают незаконность схем с размещением ставок, основанных на инсайдерской информации. Поэтому при общении в социальных сетях нужно быть особенно осторожными, предупреждает Иван Соловьев.