НОВОСТИПроисшествия

Врач одной из алтайских больниц отдал мошенникам два миллиона рублей

Злоумышленники представились главврачом

28 июня 2024, 12:45, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com
Рубли / Фото: pxhere.com

Врач одной из алтайских больниц стала жертвой мошенников и лишилась двух миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном МВД.

Женщине 1949 года рождения написали в мессенджере. Злоумышленник представился главврачом и сказал, что скоро с ней свяжутся представители Минздрава, чьи инструкции нужно выполнить. 

"Позже потерпевшей действительно позвонил неизвестный и сообщил, что с ее счета денежные средства поступают на счета недружественных стран. Звонивший заявил, что по данному факту возбуждено уголовное дело и под прикрытием ФСБ проводится расследование. Голос в трубке потребовал снять деньги и перевести их на безопасный счет", – сказано в сообщении.

Пострадавшая выполнила условия и лишилась денег. Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Алтайский край Мошенники

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

13:08:52 28-06-2024

а почему бы не вернуть статью о расстреле если ты украл больше 1 миллиона?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:13:41 28-06-2024

Гость (13:08:52 28-06-2024) а почему бы не вернуть статью о расстреле если ты украл боль... Это не кража, это мошенничество, разные статьи. И срок разный. Хотя потерпевшему одинаково приятно

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:13:32 28-06-2024

Гость (13:13:41 28-06-2024) Это не кража, это мошенничество, разные статьи. И срок разны... мошенничество это когда ты тыщу рублей обманом выманил. Миллион это уже не мошенничество. Это уже кража а если иностранные счета используются то это вообще изменой родине попахивает. В условиях войны это вообще расстрел

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:08:52 03-07-2024

Гость (13:08:52 28-06-2024) а почему бы не вернуть статью о расстреле если ты украл боль... Миллион это такая малая сумма! У каждого есть. У кого долг на миллион, у кого квартира стоит миллион. А у кого и в кубышке лежит миллион . Начинайте с трёх хотя бы.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:24:55 28-06-2024

У людей нет понимания, какой госорган чем занимается, какие имеет полномочия. Главврач не может знать ни про какие там счета, и представители минздрава тем более, это вообще не их компетенция. Но у многих к сожалению граждан в ситуации "начальство велит" сразу выключается разум, и они бегут сломя голову исполнять всё что им скажут, на этом мошенники и сыграли.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

13:42:38 28-06-2024

вы смеетесь, что ли? в смысле нет понимания? если это врач, то внутри черепной коробки у него должен быть развитый мозг. как- никак ВО за плечами. ладно бы речь шла о сельском пастухе- забулдыге с 3 классами за спиной, но тут...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:50:57 28-06-2024

Элен без ребят (13:42:38 28-06-2024) вы смеетесь, что ли? в смысле нет понимания? если это врач, ... ВО у нее получено 53 года назад, за это время в черепной коробке нейрончики могли и помереть, а регулярную переаттестацию на адекватность у нас, к сожалению, не проводят.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

16:12:30 28-06-2024

какой же это врач с отмершими нейрончиками?
она здоровьем и жизнями людей рулит, вообще-то :(

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:38:17 28-06-2024

Про деньги то знали!!!! Откуда?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

13:38:29 28-06-2024

минуточку! а почему все говорят, что у врачей маленькие ЗП и откуда взялись 2 млн.?
это раз. второе: а врачом у нас может стать любой, кто надел халат? ну только такой, ИМХО, "специалист" может следовать указаниям Минздрава по телефону))
вменяемые люди с ВО и честно полученным дипломом на такое вряд ли поведутся.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:56:02 28-06-2024

Элен без ребят (13:38:29 28-06-2024) минуточку! а почему все говорят, что у врачей маленькие ЗП и... Ты мозг включи - человек получал пенсию и работал. И это во - первых, а во - вторых, свои деньги считай! Это один и тот же пишет, желчью исходит , откуда у пенсионеров, у врачей, учителей деньги...У тебя что ли украли? Иди и сам заработай, а не стебайся тут!

  7 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров