Врач одной из алтайских больниц отдал мошенникам два миллиона рублей

Злоумышленники представились главврачом

28 июня 2024, 12:45, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com

Врач одной из алтайских больниц стала жертвой мошенников и лишилась двух миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном МВД.

Женщине 1949 года рождения написали в мессенджере. Злоумышленник представился главврачом и сказал, что скоро с ней свяжутся представители Минздрава, чьи инструкции нужно выполнить.

"Позже потерпевшей действительно позвонил неизвестный и сообщил, что с ее счета денежные средства поступают на счета недружественных стран. Звонивший заявил, что по данному факту возбуждено уголовное дело и под прикрытием ФСБ проводится расследование. Голос в трубке потребовал снять деньги и перевести их на безопасный счет", – сказано в сообщении.

Пострадавшая выполнила условия и лишилась денег. Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве.