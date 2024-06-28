Врач одной из алтайских больниц отдал мошенникам два миллиона рублей
Злоумышленники представились главврачом
28 июня 2024, 12:45, ИА Амител
Врач одной из алтайских больниц стала жертвой мошенников и лишилась двух миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном МВД.
Женщине 1949 года рождения написали в мессенджере. Злоумышленник представился главврачом и сказал, что скоро с ней свяжутся представители Минздрава, чьи инструкции нужно выполнить.
"Позже потерпевшей действительно позвонил неизвестный и сообщил, что с ее счета денежные средства поступают на счета недружественных стран. Звонивший заявил, что по данному факту возбуждено уголовное дело и под прикрытием ФСБ проводится расследование. Голос в трубке потребовал снять деньги и перевести их на безопасный счет", – сказано в сообщении.
Пострадавшая выполнила условия и лишилась денег. Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве.
13:08:52 28-06-2024
а почему бы не вернуть статью о расстреле если ты украл больше 1 миллиона?
13:13:41 28-06-2024
Гость (13:08:52 28-06-2024) а почему бы не вернуть статью о расстреле если ты украл боль... Это не кража, это мошенничество, разные статьи. И срок разный. Хотя потерпевшему одинаково приятно
16:13:32 28-06-2024
Гость (13:13:41 28-06-2024) Это не кража, это мошенничество, разные статьи. И срок разны... мошенничество это когда ты тыщу рублей обманом выманил. Миллион это уже не мошенничество. Это уже кража а если иностранные счета используются то это вообще изменой родине попахивает. В условиях войны это вообще расстрел
16:08:52 03-07-2024
Гость (13:08:52 28-06-2024) а почему бы не вернуть статью о расстреле если ты украл боль... Миллион это такая малая сумма! У каждого есть. У кого долг на миллион, у кого квартира стоит миллион. А у кого и в кубышке лежит миллион . Начинайте с трёх хотя бы.
13:24:55 28-06-2024
У людей нет понимания, какой госорган чем занимается, какие имеет полномочия. Главврач не может знать ни про какие там счета, и представители минздрава тем более, это вообще не их компетенция. Но у многих к сожалению граждан в ситуации "начальство велит" сразу выключается разум, и они бегут сломя голову исполнять всё что им скажут, на этом мошенники и сыграли.
13:42:38 28-06-2024
вы смеетесь, что ли? в смысле нет понимания? если это врач, то внутри черепной коробки у него должен быть развитый мозг. как- никак ВО за плечами. ладно бы речь шла о сельском пастухе- забулдыге с 3 классами за спиной, но тут...
13:50:57 28-06-2024
Элен без ребят (13:42:38 28-06-2024) вы смеетесь, что ли? в смысле нет понимания? если это врач, ... ВО у нее получено 53 года назад, за это время в черепной коробке нейрончики могли и помереть, а регулярную переаттестацию на адекватность у нас, к сожалению, не проводят.
16:12:30 28-06-2024
какой же это врач с отмершими нейрончиками?
она здоровьем и жизнями людей рулит, вообще-то :(
13:38:17 28-06-2024
Про деньги то знали!!!! Откуда?
13:38:29 28-06-2024
минуточку! а почему все говорят, что у врачей маленькие ЗП и откуда взялись 2 млн.?
это раз. второе: а врачом у нас может стать любой, кто надел халат? ну только такой, ИМХО, "специалист" может следовать указаниям Минздрава по телефону))
вменяемые люди с ВО и честно полученным дипломом на такое вряд ли поведутся.
13:56:02 28-06-2024
Элен без ребят (13:38:29 28-06-2024) минуточку! а почему все говорят, что у врачей маленькие ЗП и... Ты мозг включи - человек получал пенсию и работал. И это во - первых, а во - вторых, свои деньги считай! Это один и тот же пишет, желчью исходит , откуда у пенсионеров, у врачей, учителей деньги...У тебя что ли украли? Иди и сам заработай, а не стебайся тут!