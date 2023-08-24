Мошенники стали использовать новую маскировку в мессенджерах

Чтобы убедить жертв, они называют им физические адреса своих, якобы, обменных пунктов

24 августа 2023, 14:14, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Мошенники в Telegram стали маскироваться под обменники валюты и криптовалюты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Лабораторию Касперского".

Маскируясь под пункты обмена, злоумышленники получают доступ к данным русскоязычных пользователей. Чтобы убедить потенциальных жертв, аферисты даже называют им физические адреса, по которым, якобы, расположены их точки, где можно обменять валюту.

Эксперты порекомендовали обращать внимание на то, куда именно просят перевести деньги. Если на счет по номеру телефона - это мошенники.