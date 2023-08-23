Сибиряк украл у тещи сейф с деньгами и потратил 17 млн на проституток и развлечения
Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы
23 августа 2023, 12:30, ИА Амител
Краснодарские полицейские задержали жителя Кемеровской области, который три дня отдыхал в Сочи на украденные деньги, сообщает региональное МВД.
С жалобой в полицию обратилась жительница Сочи, у которой из дома украли сейф с ювелирными изделиями, дорогими часами и 17 млн рублей.
"Оперативники выяснили, что преступление совершил ее зять – 33-летний житель Кемерова", - рассказали в ведомстве.
Камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина вместе с водителем такси выносит сейф из дома и уезжает. Таксист пояснил, что не подозревал о краже, поскольку клиент объяснил, что просто потерял ключи.
"В Сочи злоумышленник пробыл около трех дней. Потратив почти все деньги на развлечения, он уехал на такси в Кемерово", - уточнили в МВД.
Краснодарские правоохранители выехали в Кемеровскую область и задержали мужчину. Ювелирные изделия изъяли и вернули владелице. Сибиряку грозит до десяти лет лишения свободы.
Как уточняет Kub Mash, за три дня мужчина потратил почти 17 млн рублей на проституток и развлечения.
12:39:58 23-08-2023
Красава !
13:11:40 23-08-2023
Гость (12:39:58 23-08-2023) Красава !... Погулял на последок)
12:44:57 23-08-2023
Правильно и сделал. Зачем старухе 17 миллионов?
15:11:30 24-08-2023
Гость (12:44:57 23-08-2023) Правильно и сделал. Зачем старухе 17 миллионов? ... на сиделок в немощной старости.
12:54:26 23-08-2023
Пусть посидит 10 лет вдоволь нагулялся уже.
13:01:06 23-08-2023
Вот у меня всегда возникает вопрос, откуда у некоторых граждан такие деньги? То у бабушки мошенники украли 6 млн., то у деда 3 млн., то еще у кого-нибудь сумму с шестью нолями... У меня никогда такой суммы не было на хранении или сбережении. Да я думаю что у 90% нет такой суммы...
14:57:05 23-08-2023
Гость (13:01:06 23-08-2023) Вот у меня всегда возникает вопрос, откуда у некоторых гражд... Ты задолбал каждый день писать "откуда". Если ты нищеброд, то есть другие люди, которые работали много или сейчас работают, или копили всю жизнь....Тебе какое дело до них? Хватит завидовать, займись делом
15:54:21 23-08-2023
Гость (14:57:05 23-08-2023) Ты задолбал каждый день писать "откуда". Если ты нище... Вы еще под одним комментарием забыли подписаться, там тоже я комментировал))))
15:55:51 23-08-2023
Гость (14:57:05 23-08-2023) Ты задолбал каждый день писать "откуда". Если ты нище... и подумай над своим комментарием, там смысл теряется... Ты случайно не ХОХОЛ...
13:06:39 23-08-2023
Да я думаю что у 90% нет такой суммы... - зря так думает, а у Вас нет миллионов, потому что Вы неудачник или лентяй что не можете ничего заработать и накопить.
13:12:55 23-08-2023
Гость (13:06:39 23-08-2023) Да я думаю что у 90% нет такой суммы... - зря так думает, а... Да я нормально работаю, на государевой службе, а накопить не получается, потому что нужно заплатить за ипотеку, за кредиты... и.т.д... Детей в школу одеть и многое другое... Наверно не Вам мне рассказывать... Если ВЫ, наворовали, то я Вас поздравляю... Вы молодец... А сейчас у простых трудяг есть кредиты, ипотеки и т.д.... И возможности накопить нет...
15:24:37 23-08-2023
Гость (13:06:39 23-08-2023) Да я думаю что у 90% нет такой суммы... - зря так думает, а... А ты своровать сумел, теперь этим гордишься? Или на спекуляции заработал, что, впрочем, не лучше воровства.
14:00:56 23-08-2023
потому что нужно заплатить за ипотеку, за кредиты... и.т.д... Детей в школу одеть и многое другое... - Умный не будет вляпываться в кредиты. ипотеки. и рожать детей в нищету, сами выбрали нищенское существование, кто виноват?
16:03:59 23-08-2023
Гость (14:00:56 23-08-2023) потому что нужно заплатить за ипотеку, за кредиты... и.т.д..... Короче, ты сам нарисовал свой портрет: Не имеешь необходимого, гол, как сокол ( кредитами ведь не пользуешься); нет жилья (ипотека во всём мире для дураков, так?))); у тебя нет детей - это нормально, если постоянно думаешь, что не стоит плодить нищету
16:15:47 23-08-2023
Хорошо погулял чувак, 3 дня=17 млн (в день более 5.5 млн р), девушкам повезло с таким щедрым мужчиной, задарил их наверное. На другом ресурсе еще писали, что этот деятель под конец кутежа заказал такси из Сочи до Кемерово за 300 тыс. и уехал на нем домой к жене.
16:23:17 23-08-2023
Какие то дорогие проститутки
14:42:50 24-08-2023
Гость (16:23:17 23-08-2023) Какие то дорогие проститутки... ЭЛИТНЫЕ