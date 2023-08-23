Сибиряк украл у тещи сейф с деньгами и потратил 17 млн на проституток и развлечения

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы

23 августа 2023, 12:30, ИА Амител

Краснодарские полицейские задержали жителя Кемеровской области, который три дня отдыхал в Сочи на украденные деньги, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась жительница Сочи, у которой из дома украли сейф с ювелирными изделиями, дорогими часами и 17 млн рублей.

"Оперативники выяснили, что преступление совершил ее зять – 33-летний житель Кемерова", - рассказали в ведомстве.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина вместе с водителем такси выносит сейф из дома и уезжает. Таксист пояснил, что не подозревал о краже, поскольку клиент объяснил, что просто потерял ключи.

"В Сочи злоумышленник пробыл около трех дней. Потратив почти все деньги на развлечения, он уехал на такси в Кемерово", - уточнили в МВД.

Краснодарские правоохранители выехали в Кемеровскую область и задержали мужчину. Ювелирные изделия изъяли и вернули владелице. Сибиряку грозит до десяти лет лишения свободы.

Как уточняет Kub Mash, за три дня мужчина потратил почти 17 млн рублей на проституток и развлечения.