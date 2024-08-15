Мошенники стали использовать новый предлог для обмана перед 1 сентября

Россиянам рекомендуют делать покупки в проверенных местах

15 августа 2024, 08:31, ИА Амител

1 сентября / Фото: pxhere.com/ru/photo/511026

Алла Храпунова, куратор платформы Народного фронта "Мошеловка", рассказала РИА Новости о том, как мошенники пытаются обмануть людей перед началом учебного года.

По словам Аллы Храпуновой, злоумышленники рассылают сообщения о распродажах и конкурсах от поддельных интернет-магазинов, где можно купить школьную одежду, учебники, канцтовары и другие школьные товары. Жертвы таких рассылок переходят по встроенным в сообщения ссылкам, которые могут быть фишинговыми или вести на поддельный сайт магазина. В результате на устройство пользователя может быть загружено вредоносное ПО.

Кроме того, после оплаты на фальшивых сайтах интернет-магазинов продавцы перестают выходить на связь, а товар так и не отправляется. Если же пользователь переходит по фишинговой ссылке, то его личные данные могут быть скомпрометированы. Вредоносное ПО же позволяет злоумышленникам получить удалённый доступ к устройству жертвы и всем приложениям, установленным на нём.

Чтобы не стать жертвой мошенников, Алла Храпунова рекомендует делать покупки в проверенных местах, в том числе в интернет-магазинах и на маркетплейсах, где продавцы получают деньги только тогда, когда покупатель забирает товар.