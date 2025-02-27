НОВОСТИПроисшествия

Мошенники стали обманывать барнаульских школьников в онлайн-играх

Аферисты просят детей перевести деньги или назвать данные банковских карт родителей для получения внутриигровых бонусов

27 февраля 2025, 12:30, ИА Амител

Источник фото: AronPW / unsplash.com
Источник фото: AronPW / unsplash.com

Кибермошенники добрались до барнаульских школьников. Они связываются с детьми в онлайн-играх и просят перевести деньги взамен на бонусы.

Один из таких случаев произошел с 14-летним подростком. У мальчика не было своей карты, но злоумышленника это ничуть не смутило.

"Он попросил перейти по ссылке и ввести данные карты кого-то из взрослых. Подросток выполнил все требования – уж очень хотел получить бонус в игре. Подвох заметила мать, когда на телефон ей пришло SMS о подтверждении банковской операции", – рассказали в МВД региона.

Cемейные сбережения в итоге не пострадали.

Родителей призывают следить за действиями своих детей в интернете. Также полицейские рассказывают школьникам о таких схемах на спецуроках.

Барнаул дети Мошенники

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

12:40:32 27-02-2025

Подвох заметила мать, когда на телефон ей пришло SMS о подтверждении банковской операции --- ну то есть мать все-таки не разрешила мальчику получить бонусы

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:05:05 27-02-2025

И тут лохов разводят

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:22:57 27-02-2025

Он попросил перейти по ссылке и ввести данные карты кого-то из взрослых. Подросток выполнил все требования------ то есть, этот школьник - вор, который воспользовался чужой картой, а виноваты мошенники?! Однако...

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров