Мошенники стали обманывать барнаульских школьников в онлайн-играх
Аферисты просят детей перевести деньги или назвать данные банковских карт родителей для получения внутриигровых бонусов
27 февраля 2025, 12:30, ИА Амител
Кибермошенники добрались до барнаульских школьников. Они связываются с детьми в онлайн-играх и просят перевести деньги взамен на бонусы.
Один из таких случаев произошел с 14-летним подростком. У мальчика не было своей карты, но злоумышленника это ничуть не смутило.
"Он попросил перейти по ссылке и ввести данные карты кого-то из взрослых. Подросток выполнил все требования – уж очень хотел получить бонус в игре. Подвох заметила мать, когда на телефон ей пришло SMS о подтверждении банковской операции", – рассказали в МВД региона.
Cемейные сбережения в итоге не пострадали.
Родителей призывают следить за действиями своих детей в интернете. Также полицейские рассказывают школьникам о таких схемах на спецуроках.
12:40:32 27-02-2025
Подвох заметила мать, когда на телефон ей пришло SMS о подтверждении банковской операции --- ну то есть мать все-таки не разрешила мальчику получить бонусы
13:05:05 27-02-2025
И тут лохов разводят
13:22:57 27-02-2025
Он попросил перейти по ссылке и ввести данные карты кого-то из взрослых. Подросток выполнил все требования------ то есть, этот школьник - вор, который воспользовался чужой картой, а виноваты мошенники?! Однако...