Мошенники стали обманывать россиян, предлагая им новые вакансии

Соискателю предлагают заполнить "договор", но данные уходят злоумышленникам

29 января 2023, 12:22, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Мошенники в России стали использовать новую схему обмана. Об этом сообщают "Известия".

Метод рассчитан на тех, кто ищет работу. Злоумышленники представляются работодателями, проводят "собеседования", а затем предлагают заполнить "трудовой договор". В поддельном документе есть графа для данных банковской карты, которая нужна якобы для перевода зарплаты. Никаких денег люди не получают. Напротив, они теряют свои сбережения.

При обратной схеме злоумышленники откликаются на размещённое резюме и предлагают работу.

Чтобы избежать обмана, эксперты предлагают тщательно изучать информацию о работодателе.