Мошенники стали обзванивать целые семьи в России

Злоумышленники просят родственников повлиять на жертву, чтобы та перевела деньги

26 мая 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В России телефонные мошенники стали обзванивать целые семьи. Об этом предупредили в пресс-службе ВТБ.

Отмечается, что злоумышленники могут звонить родственникам жертвы и убеждать их в реальности угрозы. Всё делается для того, чтобы члены семьи убедили человека перевести деньги аферистам.

Под предлогом "спасения" людей подводят к тому, чтобы лишить члена семьи средств, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае выявили пять нелегальных кредитных организаций.