Мошенники стали обзванивать целые семьи в России
Злоумышленники просят родственников повлиять на жертву, чтобы та перевела деньги
26 мая 2023, 16:15, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В России телефонные мошенники стали обзванивать целые семьи. Об этом предупредили в пресс-службе ВТБ.
Отмечается, что злоумышленники могут звонить родственникам жертвы и убеждать их в реальности угрозы. Всё делается для того, чтобы члены семьи убедили человека перевести деньги аферистам.
Под предлогом "спасения" людей подводят к тому, чтобы лишить члена семьи средств, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае выявили пять нелегальных кредитных организаций.
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