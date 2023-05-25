В Алтайском крае выявили пять нелегальных кредитных организаций

Управляющий барнаульским отделением Банка России Андрей Иванов напомнил, что легальные ломбарды должны предоставлять своим клиентам залоговые билеты

25 мая 2023, 21:23, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Специалисты Банка России в первом квартале 2023 года выявили в Алтайском крае пять нелегальных кредиторов. Как сообщает барнаульский филиал Центробанка, две организации прятались под вывеской ломбарда, ещё одна – под микрокредитной компанией.

Также проверяющие выявили комиссионный магазин, который вводил людей в заблуждение, работая под вывеской ломбарда. Кроме того, ещё один ломбард был ранее исключён из реестра регулятора, однако при этом продолжил выдавать займы.

Управляющий барнаульским отделением Банка России Андрей Иванов напомнил, что легальные ломбарды должны предоставлять своим клиентам залоговые билеты. Мошенники же предлагают подписать договоры купли-продажи или договоры хранения имущества, однако эти варианты не соответствуют закону.