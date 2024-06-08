Мошенники стали предлагать россиянам пройти флюорографию
Доверять таким звонкам не стоит
08 июня 2024, 13:10, ИА Амител
Телефонные мошенники стали звонить россиянам с предложением пройти флюорографию и другие обследования, но доверять таким звонкам не стоит. Об этом агентству "Прайм" рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
По его словам, о необходимости ежегодно проходить диспансеризацию и флюорографию напоминают различные ресурсы, но задача аферистов – не забота о гражданах, а получить SMS-код от "Госуслуг" либо "сверить" СНИЛС.
Если пойти злоумышленникам навстречу, то это может привести к потере доступа к профилю на "Госуслугах", оформлению микрозаймов, изготовлению поддельных документов и так далее, отметил Соловьев. Он призвал быть бдительнее и никому не называть коды, не переходить по незнакомым ссылкам и не предоставлять личные данные.
14:16:46 08-06-2024
скоро мошенники начнут отсасывать в живую в обмен на коды)
20:31:33 08-06-2024
Алик (14:16:46 08-06-2024) скоро мошенники начнут отсасывать в живую в обмен на коды)... Так уже. Приходили и, чуть не плача, просили пустить в квартиру проверить окна. Очень хотелось им фомкой объяснить, что мне это не надо.