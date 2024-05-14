Россиянам предлагают перерасчет пенсии – мошенники придумали новую схему обмана

В МВД напомнили, что сотрудники Соцфонда не звонят россиянам с просьбой продиктовать код из SMS-сообщения

14 мая 2024, 16:20, ИА Амител

Смартфон / Источник фото: unsplash.com

Мошенники начали представляться сотрудниками Социального фонда и предлагать пожилым людям перерасчет пенсии из-за "неучтенного стажа", пишут "Известия".

"По факту преступники просто выманивают у людей личную и платежную информацию и крадут деньги", – поясняет издание.

Как рассказали в Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, своими жертвами преступники обычно выбирают пожилых людей.

Мошенники в общении с жертвой говорят, что "неучтенный стаж" выявили во время проверки, а после предлагают оформить заявление на перерасчет пенсии. Подать такое заявление они предлагают в телефонном режиме.

"Для идентификации просят продиктовать поступивший код из SMS-сообщения", – уточняет издание.

С помощью этого кода мошенники получают доступ к аккаунту пенсионера на портале "Госуслуги" или к банковскому приложению, после чего переводят себе все деньги со счета жертвы.

В МВД напомнили, что сотрудники Соцфонда не звонят россиянам с просьбой продиктовать код из SMS-сообщения.