Мошенники стали вербовать россиян для участия в новых схемах обмана

Людям предлагают работу якобы по поиску преступников

22 марта 2023, 17:05, ИА Амител

Мошенник / Фото: freepik.com

Россиянам, ранее пострадавшим от действий мошенников, стали предлагать работу якобы с органами государственной безопасности для борьбы с преступностью. На самом деле за этими схемами опять же стоят злоумышленники, использующие клиентов в качестве дроппера. Об этом сообщает ВТБ.

По данным специалистов банка, мошенники звонят людям от имени органов государственной безопасности. Они предлагают им официально устроиться на работу по поиску преступников, обещая ежемесячный доход. В основном такие предложения поступают людям старшего поколения. Клиента используют в качестве дроппера, то есть переводят на его банковскую карту похищенные деньги и заставляют выполнять дальнейшие указания по "спасению" средств, а по факту – незаконному обналичиванию чужих денег.

"Меры, принимаемые игроками рынка и регулятором, делают всё более сложным вывод денег преступникам. Однако мошенники придумывают всё более изощрённые схемы, и количество атак на клиентов продолжает оставаться достаточно высоким. Мы выявили новый способ вовлечения россиян в схемы по выводу средств на счета злоумышленников. Мошенники хотят переложить на них ответственность за незаконные переводы и даже обещают им зарплату, создавая впечатление реальной деятельности по борьбе с преступниками. Причём для новой схемы привлекаются клиенты, уже пострадавшие от действий злоумышленников, которые хорошо знают о такой проблеме", – отметил начальник управления защиты корпоративных интересов банка ВТБ Дмитрий Ревякин.

ВТБ принимает активное участие в совместной работе с ЦБ РФ по противодействию действиям дропперов и считает необходимым усилить контроль над физлицами и компаниями, на счета которых выводятся средства, похищенные злоумышленниками из банков. Если дроппер попал в базу данных ЦБ, то нужно не только заблокировать его дистанционные каналы обслуживания, но и ограничить возможность снятия денег через отделения банков. Это позволит предотвратить их дальнейшее обналичивание.

ВТБ также запускает новые способы для приостановки клиентских операций и их блокировки в случае появления нетипичных или сомнительных транзакций. Специалисты банка советуют быть бдительными в любой ситуации и не поддерживать беседу с незнакомыми людьми. А если звонок кажется подозрительным, не выполнять по их требованию действия, связанные с финансами, например, не переводить денежные средства на неизвестный счёт.