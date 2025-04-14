Мошенники стали взламывать "Госуслуги" россиян под предлогом диспансеризации
Схема состоит из нескольких этапов
14 апреля 2025, 13:45, ИА Амител
В России зафиксирована новая мошенническая схема, направленная на кражу аккаунтов пользователей портала "Госуслуги". Как сообщает Newsler, в МВД рассказали, что первые инциденты были зарегистрированы совсем недавно – в апреле 2025 года.
Схема состоит из нескольких этапов. Сначала звонок поступает якобы от сотрудника поликлиники, который сообщает о необходимости пройти диспансеризацию, записавшись через портал государственных услуг. Для этого жертву просят назвать код из СМС, поступившего при входе в личный кабинет.
После получения доступа к аккаунту следует второй звонок от "службы поддержки", которая сообщает о якобы произошедшем взломе. Жертву убеждают обратиться в "Росфинмониторинг" и предоставить фотографии банковских карт, а также присылают ссылки на поддельные сайты и продолжают выманивать данные и деньги.
В полиции подчеркивают, что настоящие сотрудники госслужб никогда не запрашивают СМС-коды и данные карт. В случае подобных звонков следует немедленно прекращать их и обращаться в правоохранительные органы.
14:00:45 14-04-2025
Вот что-то меня всегда удерживало от этих самых "услуг".
Оказывается, не зря....
😆
14:00:57 14-04-2025
А меня бесит звонок из поликлиники:
Робот: ФИО, ответьте, это вы?
И я должен ответить "да"!
Потом мои данные, опять надо подтвердить и потом мне напоминают о записи и необходимости и ее подтвердить...
И не как мне понять, что это не мошенники???
Очень хочется послать такую "заботу"
14:10:42 14-04-2025
Гость (14:00:57 14-04-2025) А меня бесит звонок из поликлиники: Робот: ФИО, ответьте... Никогда на робота не попадал. Всегда звонили люди из поликлиники и говорили мои ФИО.
Банк, да, может через робота спросить.
14:28:32 14-04-2025
Гость (14:10:42 14-04-2025) Никогда на робота не попадал. Всегда звонили люди из поликли... 14 поликлиника
14:42:52 14-04-2025
Гость (14:10:42 14-04-2025) Никогда на робота не попадал. Всегда звонили люди из поликли... Из Гемотеста например робот всегда звонит, уточняет и ждет ответа Да
15:23:02 14-04-2025
Гость (14:00:57 14-04-2025) А меня бесит звонок из поликлиники: Робот: ФИО, ответьте... не говорите "да", если Вам не нужно ничего. вам 5 лет отроду или что?