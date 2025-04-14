Мошенники стали взламывать "Госуслуги" россиян под предлогом диспансеризации

Схема состоит из нескольких этапов

14 апреля 2025, 13:45, ИА Амител

Жертва мошенников / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В России зафиксирована новая мошенническая схема, направленная на кражу аккаунтов пользователей портала "Госуслуги". Как сообщает Newsler, в МВД рассказали, что первые инциденты были зарегистрированы совсем недавно – в апреле 2025 года.

Схема состоит из нескольких этапов. Сначала звонок поступает якобы от сотрудника поликлиники, который сообщает о необходимости пройти диспансеризацию, записавшись через портал государственных услуг. Для этого жертву просят назвать код из СМС, поступившего при входе в личный кабинет.

После получения доступа к аккаунту следует второй звонок от "службы поддержки", которая сообщает о якобы произошедшем взломе. Жертву убеждают обратиться в "Росфинмониторинг" и предоставить фотографии банковских карт, а также присылают ссылки на поддельные сайты и продолжают выманивать данные и деньги.

В полиции подчеркивают, что настоящие сотрудники госслужб никогда не запрашивают СМС-коды и данные карт. В случае подобных звонков следует немедленно прекращать их и обращаться в правоохранительные органы.