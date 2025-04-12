Жительница Барнаула открыла файл от мошенников и лишилась 200 тысяч рублей

Правоохранители возбудили уголовное дело

12 апреля 2025, 15:22, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

Жительница Барнаула лишилась более 200 тысяч рублей сбережений, открыв в мессенджере файл от мошенников, сообщили в МВД Алтайского края.

Женщина 1973 года рождения рассказала, что ранее познакомилась на сайте знакомств с мужчиной, которому прислала номер телефона. В один момент общение прекратилось, но спустя время горожанке в мессенджере пришло сообщение с неизвестного номера с аватаркой того само знакомого.

"К сообщению был прикреплен файл якобы с фотографией заявительницы. Когда потерпевшая открыла файл, мессенджер автоматически закрылся, а на телефон стали поступать SMS-уведомления о списании денежных средств. В результате многочисленных финансовых операций у жительницы Барнаула списалось более 200 тысяч рублей на неустановленные счета", – рассказали в ведомстве.

Женщина заблокировала счета и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета".