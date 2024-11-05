Мошенники стали звонить под видом умерших и требовать деньги за "продление связи"
Телефонная связь с тем светом стоит весьма дорого – 20 тысяч рублей за несколько минут
05 ноября 2024, 15:45, ИА Амител
Мошенники стали звонить россиянам под видом умерших родственников и просить деньги, при этом некоторые жертвы аферистов верят происходящему, сообщает телеканал "360".
"Подобный звонок получила одна из россиянок. С ней связались посреди ночи и голосом покойной матери стали выпрашивать деньги", – отмечает издание.
Мошенники заявили, что тибетские монахи научились налаживать "устойчивую связь" с тем светом, однако это требует денег. В частности, за продление связи на несколько минут попросили 20 тысяч рублей.
Как отмечает "Комсомольская правда", женщина хотела отправить деньги аферистам, но ей помешал супруг. Судя по всему, преступники используют искусственный интеллект для подделывания голоса умершего человека.
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