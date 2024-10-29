Дипфейки и взлом "Госуслуг". Как мошенники выманили у барнаульцев миллиард рублей

Какие схемы сейчас используют злоумышленники и как не стать их жертвой – в материале amic.ru

29 октября 2024, 06:15, ИА Амител

Мошенник / Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky

Более тысячи фактов мошенничества и почти 600 случаев краж с банковских карт зарегистрировали полицейские Барнаула за девять месяцев 2024 года. Суммарно жители столицы Алтайского края лишились более миллиарда рублей. В прямой контакт со своими жертвами злоумышленники не вступали, а прибегали к IT-технологиям, включая дипфейки и нейросети: при помощи искусственного интеллекта стало возможно подделывать и чужой голос, и видеоизображение. Какие схемы используют мошенники и как не попасться на их крючок, рассказали на пресс-конференции в городском УМВД.

Более миллиарда перевели барнаульцы мошенникам

В столице Алтайского края сегодня каждое второе преступление совершается с использованием информационных технологий, об этом заявил начальник УМВД России по городу Барнаулу полковник полиции Александр Майдоров. Только за девять месяцев 2024 года их было зарегистрировано более 1800. И во всех этих случаях преступники вели своих жертв по телефону или через интернет. 820 граждан проявили бдительность и прервали общение. Однако во всех остальных случаях преступления были доведены до логического конца.

Максимальная сумма ущерба составила 140 миллионов рублей. Все свои средства мошенникам перевел житель Центрального района 1959 года рождения. Ему злоумышленники сообщили, что кто-то пытается оформить на него кредит. "Спрятать" накопления мужчине предложили на "безопасном счете", а по факту средства ушли к преступникам.

"В Барнауле мы фиксируем снижение количества убийств, грабежей, разбоев, квартирных краж, но сокращения массива преступлений с использованием интернет-технологий нет. Из всех преступлений в краевой столице кражи с банковских карт и мошенничество с применением IT составляют на сегодня 40%. Большинство пострадавших знали о схемах обмана и тем не менее попались в ловушку. Важно понять, что никаких безопасных счетов не существует. Если вы слышите эти слова, вам гарантированно звонят мошенники. Нужно сразу завершить разговор и позвонить в полицию", – дает рекомендации Александр Майдоров.

Какие схемы используют мошенники?

Самое большое количество жертв мошенникам удалось ввести в заблуждение с помощью таких сценариев, как продление договора услуг сотовой связи, замена тарифного плана, безопасный счет, инвестирование в ценные бумаги, взлом личного кабинета на портале государственных услуг.

Набирает в регионе обороты схема, когда доступ к учетным записям на "Госуслугах" злоумышленники получают при покупке сим-карт. После этого на ничего не подозревающих граждан оформляют кредиты и микрозаймы. Уже зарегистрировано более двух тысяч случаев, об этом сообщил начальник отдела по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД России по Алтайскому краю полковник полиции Кирилл Чащин.

"При создании учетной записи на "Госуслугах" пользователи указывают абонентские номера. При замене сим-карты многие забывают сменить эти данные. В итоге "брошенную" сим-карту операторы сотовой связи перепродают. Ее новый пользователь может восстановить доступ к учетной записи предыдущего пользователя. Этой лазейкой активно пользуются злоумышленники и совершают мошеннические действия в отношении граждан", – рассказал Чащин.

Активно используют преступники в своих схемах и технологии искусственного интеллекта, включая дипфейки. В Алтайском крае уже есть факты, когда мошенники подделывали чужой голос и видеоизображение с помощью нейросети, рассказал эксперт отдела безопасности отделения Барнаул Банка России Михаил Метелев.

"Для создания подделки достаточно иметь всего несколько образцов голоса человека или записей его выступления. На их базе с помощью нейросетей мошенники генерируют видеообращение или совершают звонок и просят помочь: перечислить средства по указанным реквизитам. Многие граждане не пытаются связаться со своим знакомым другим способом, переводят им деньги и потом страдают – обращаются в правоохранительные органы", – рассказал Метелев.

Эксперт отметил, что теперь ответственность за перевод мошенникам, чьи реквизиты уже содержатся в базе данных ЦБ, несут и банки. Федеральный закон № 369, вступивший в силу 25 июля, обязывает финансовые организации "замораживать" на два дня переводы таким получателям и уведомлять об этом клиента. Этот период охлаждения даст возможность человеку, которого пытаются обмануть, одуматься. Если через два дня клиент все же решит осуществить перевод на подозрительный счет, то банк обязан это сделать и не будет нести ответственность за последствия.

"Банки перед проведением какой-либо операции в антифрод-системе должны проверить, нет ли реквизитов получателя счета в базе ЦБ. Если информация о таком мошенническом счете есть в базе, банк должен эту операцию заблокировать на двое суток и уведомить клиента, что он, вероятно, пытается перечислить деньги мошенникам. Если по какой-то причине кредитная организация пропустит трансакцию, а клиент об этом не будет проинформирован, банку придется вернуть ему деньги в течение 30 календарных дней с момента обращения потерпевшего", – объяснил спикер.

Как себя обезопасить?

Для того чтобы бороться с преступлениями, которые совершают с применением IT-технологий, на базе городского УВД и главного управления МВД России по Алтайскому краю были созданы специальные подразделения, говорит Майдоров. В их состав вошли оперативные сотрудники, следователи и дознаватели. Для раскрытия преступлений с начала года уже состоялось более 30 служебных командировок. Благодаря этому удалось раскрыть 90 таких преступлений, задержано 86 фигурантов. Однако чтобы не попасть в сети мошенников, граждане должны всегда проявлять бдительность.

"Если якобы товарищ просит у вас в долг, перезвоните на его номер и спросите: "Когда вернешь?" И вам знакомый ответит: "Я ничего у тебя не занимаю". Нужно быть бдительными, внимательными, и тогда вы никогда не попадете в сети мошенников", – говорит начальник городской полиции.

Правоохранительные структуры и банки никогда не будут просить сообщить цифровые пароли и предлагать обезопасить ваши денежные средства, акцентирует внимание полковник. Он снова и снова подчеркивает: никаких безопасных счетов не существует. Не стоит также скачивать приложения, которые по телефону вам предлагают установить неизвестные. И не важно, кем они представляются: ФСБ, полицией или Социальным фондом.

"Если вам предлагают дистанционно записаться в поликлинику, поменять электросчетчик, установить какие-то приложения, никогда не соглашайтесь. Не сообщайте цифровые пароли, которые приходят на ваш сотовый телефон. Обезопасьте себя элементарными правилами", – заключил Майдоров.