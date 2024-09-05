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Российских чиновников хотят пересадить на общественный транспорт

Это, как считают авторы инициативы, улучшит отношение общества и поможет понять проблемы отрасли

05 сентября 2024, 11:46, ИА Амител

Автобус / Фото: pxhere.com/ru/photo/173663
Автобус / Фото: pxhere.com/ru/photo/173663

Депутат Государственной Думы Владимир Плякин, представляющий партию "Новые люди", планирует внести в палату законопроект, обязывающий чиновников пользоваться общественным транспортом.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, предлагается обязать руководителей федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также депутатов всех уровней в течение двух рабочих дней каждую неделю приезжать на работу на общественном транспорте в рамках акции "Дни без автомобиля". Даты и порядок проведения таких дней устанавливаются правительством Российской Федерации для федеральных чиновников.

Ожидается, что это поможет чиновникам лучше понять проблемы общественного транспорта и повысить доверие граждан к представителям власти, пишет РИА Новости.

Политика законы

Комментарии 17

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Сергей

11:47:31 05-09-2024

Популисты...

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Гость

11:54:09 05-09-2024

Каждому чиновнику по персональному трамваю(троллейбусу, автобусу и т.д.)

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Гость

11:55:13 05-09-2024

Тут тогда много вариантов. И посуду помыть в кафе, понять проблемы мойщика и кафе. И автомобили на мойке. И дворником и грузчиком поработать. И мясом на базаре поторговать. И такси. Надо все сферы захватить по принципу "побывать в шкуре граждан"

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Гость

11:55:31 05-09-2024

Идеальное решение

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Чучмек

12:01:12 05-09-2024

Барнаульским чиновникам проще от должности отказаться, чем наладить работу общественного транспорта

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ВВП

12:09:26 05-09-2024

Чучмек (12:01:12 05-09-2024) Барнаульским чиновникам проще от должности отказаться, чем н... Вы верити в сказки? Кто же добровольно от должности отказывается. Это только когда следователь за спиной, увольняются ещё вчера))

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Гость

12:14:47 05-09-2024

Идея-дерьмо!!! Представляете,каждую неделю (2 раза) будет не хватать автобусов- их снимут с маршрута,чтобы перевезти толстожопых. А вы думали,если общественный то вместе с вами будут ехать? Ждите! Они уже на "отечественных" служебных "начали" ездить!!!

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Гость

12:19:57 05-09-2024

Помню как где-то в 2009 году ездила на работу мимо администрации края. Так как раз в это время к ней подъезжали 2 автобуса с сотрудниками. Думаю, так и будет.

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Гость

15:45:10 05-09-2024

Гость (12:19:57 05-09-2024) Помню как где-то в 2009 году ездила на работу мимо администр... они и сейчас возят их, эти два автобуса) транспорт есть и "общество" в них сидит.. вот, считай, на общественном транспорте едут на работу-с работы)))

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Z

13:11:39 05-09-2024

Где то это уже было - пересаживали с иномарок на отечественный автопром - не получилось, теперь на общественный транспорт - прикольно, Своих же машин у них нет, Жалко чиновников - премию им нужно выдать - несчастные

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Гость

13:43:18 05-09-2024

Много пожеланий было, чтоб администрация города и края впихнулась в 29 маршрут, где наполняемость 19 пассажиров, а умудрялись перевозить в двое больше. Но хитрая администрация закрыла маршрут и открывать не собирается, а то 10 -ка в убыток уйдет. А как добираться до так называемых медицинский кластеров их не касается!

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я

16:28:30 05-09-2024

это значит 2 раза в неделю люди будут дольше стоять и ждать свой автобус, пока чинуши прокатятся в пустом автобусе,т.к. простой люд пускать в него не будут.

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Гость

16:36:25 05-09-2024

Летом на лисопеде, зимой на лыжах.

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Гость

17:25:31 05-09-2024

Вот уже и "Новые люди" толкают заведомо невыполнимые, но очень популярные идеи. Там в Думе видимо место проклятое - кто туда попадает такую пургу начинает нести.

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Елена

17:44:48 05-09-2024

Пусть их пересадят на нашу "высокую" зарплату!!!!!!

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Гость

00:02:36 06-09-2024

Может просто их пересажать? Другим пример будет. Может работать начнут.

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Гость

10:22:03 06-09-2024

Никогда такого не будет. Зато народу есть о чем поговорить.

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