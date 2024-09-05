Российских чиновников хотят пересадить на общественный транспорт

Это, как считают авторы инициативы, улучшит отношение общества и поможет понять проблемы отрасли

05 сентября 2024, 11:46, ИА Амител

Автобус / Фото: pxhere.com/ru/photo/173663

Депутат Государственной Думы Владимир Плякин, представляющий партию "Новые люди", планирует внести в палату законопроект, обязывающий чиновников пользоваться общественным транспортом.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, предлагается обязать руководителей федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также депутатов всех уровней в течение двух рабочих дней каждую неделю приезжать на работу на общественном транспорте в рамках акции "Дни без автомобиля". Даты и порядок проведения таких дней устанавливаются правительством Российской Федерации для федеральных чиновников.

Ожидается, что это поможет чиновникам лучше понять проблемы общественного транспорта и повысить доверие граждан к представителям власти, пишет РИА Новости.