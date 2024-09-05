Российских чиновников хотят пересадить на общественный транспорт
Это, как считают авторы инициативы, улучшит отношение общества и поможет понять проблемы отрасли
05 сентября 2024, 11:46, ИА Амител
Депутат Государственной Думы Владимир Плякин, представляющий партию "Новые люди", планирует внести в палату законопроект, обязывающий чиновников пользоваться общественным транспортом.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, предлагается обязать руководителей федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также депутатов всех уровней в течение двух рабочих дней каждую неделю приезжать на работу на общественном транспорте в рамках акции "Дни без автомобиля". Даты и порядок проведения таких дней устанавливаются правительством Российской Федерации для федеральных чиновников.
Ожидается, что это поможет чиновникам лучше понять проблемы общественного транспорта и повысить доверие граждан к представителям власти, пишет РИА Новости.
11:47:31 05-09-2024
Популисты...
11:54:09 05-09-2024
Каждому чиновнику по персональному трамваю(троллейбусу, автобусу и т.д.)
11:55:13 05-09-2024
Тут тогда много вариантов. И посуду помыть в кафе, понять проблемы мойщика и кафе. И автомобили на мойке. И дворником и грузчиком поработать. И мясом на базаре поторговать. И такси. Надо все сферы захватить по принципу "побывать в шкуре граждан"
11:55:31 05-09-2024
Идеальное решение
12:01:12 05-09-2024
Барнаульским чиновникам проще от должности отказаться, чем наладить работу общественного транспорта
12:09:26 05-09-2024
Чучмек (12:01:12 05-09-2024) Барнаульским чиновникам проще от должности отказаться, чем н... Вы верити в сказки? Кто же добровольно от должности отказывается. Это только когда следователь за спиной, увольняются ещё вчера))
12:14:47 05-09-2024
Идея-дерьмо!!! Представляете,каждую неделю (2 раза) будет не хватать автобусов- их снимут с маршрута,чтобы перевезти толстожопых. А вы думали,если общественный то вместе с вами будут ехать? Ждите! Они уже на "отечественных" служебных "начали" ездить!!!
12:19:57 05-09-2024
Помню как где-то в 2009 году ездила на работу мимо администрации края. Так как раз в это время к ней подъезжали 2 автобуса с сотрудниками. Думаю, так и будет.
15:45:10 05-09-2024
Гость (12:19:57 05-09-2024) Помню как где-то в 2009 году ездила на работу мимо администр... они и сейчас возят их, эти два автобуса) транспорт есть и "общество" в них сидит.. вот, считай, на общественном транспорте едут на работу-с работы)))
13:11:39 05-09-2024
Где то это уже было - пересаживали с иномарок на отечественный автопром - не получилось, теперь на общественный транспорт - прикольно, Своих же машин у них нет, Жалко чиновников - премию им нужно выдать - несчастные
13:43:18 05-09-2024
Много пожеланий было, чтоб администрация города и края впихнулась в 29 маршрут, где наполняемость 19 пассажиров, а умудрялись перевозить в двое больше. Но хитрая администрация закрыла маршрут и открывать не собирается, а то 10 -ка в убыток уйдет. А как добираться до так называемых медицинский кластеров их не касается!
16:28:30 05-09-2024
это значит 2 раза в неделю люди будут дольше стоять и ждать свой автобус, пока чинуши прокатятся в пустом автобусе,т.к. простой люд пускать в него не будут.
16:36:25 05-09-2024
Летом на лисопеде, зимой на лыжах.
17:25:31 05-09-2024
Вот уже и "Новые люди" толкают заведомо невыполнимые, но очень популярные идеи. Там в Думе видимо место проклятое - кто туда попадает такую пургу начинает нести.
17:44:48 05-09-2024
Пусть их пересадят на нашу "высокую" зарплату!!!!!!
00:02:36 06-09-2024
Может просто их пересажать? Другим пример будет. Может работать начнут.
10:22:03 06-09-2024
Никогда такого не будет. Зато народу есть о чем поговорить.