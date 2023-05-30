Мошенники требовали 3 млн рублей у матери барнаульца, который участвует в СВО

Женщине угрожали, что убьют её сына, а сам он в тот момент не выходил на связь

30 мая 2023, 15:47, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Мошенники требовали 3 млн рублей у матери 27-летнего барнаульца, который участвует в СВО, – они угрожали его убийством. Об этом сообщает "Осторожно, новости".

Молодой человек мобилизовался в конце октября прошлого года. До Нового года парень проходил обучение, а затем оказался в зоне СВО. Несмотря на проблемы со связью, раз в две недели он старался созваниваться с мамой.

Однако в воскресенье, 28 мая, женщина получила СМС с неизвестного номера, где его угрожали убить. После этого она стала писать ему в соцсети.

"Вам непонятно сказали? Получите, значит, ухо, готовьте 3 миллиона", – ответили женщине.

Женщина отправилась к правоохранителям и с их помощью вернула доступ к страницам своего сына. Выяснилось, что мошенники от его имени также писали и друзьям, требуя деньги. Горожанка поняла, что стала жертвой мошенников и написала заявление в органы.