Мошенники убедили жительницу Барнаула перевести им 900 тысяч рублей
Горожанка думала, что защитит деньги, а не лишится их
07 апреля 2023, 12:15, ИА Амител
Фото: pxhere.com
50-летняя жительница Барнаула отправила деньги мошенникам, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Установлено, что женщине позвонил незнакомец и начал убеждать её с целью защиты сбережений перевести их через банкомат. Горожанка не заподозрила обмана и по указанию афериста также оформила на себя кредит.
В общей сложности она перевела 900 тысяч рублей на продиктованный счёт.
Только вскоре после этого она поняла, что стала жертвой злоумышленников и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.
12:33:15 07-04-2023
Звонила мне одна такая, представлялась следователем-дознавателем УБЭБ из Москвы, прям так знаете все правдоподобно было, легенда такая основательная (мои все данные все знала, по моему требовани ю адрес своей конторы назвала, свое фио и № жетона). Слетела только тогда, когда ей сказал, что хочу проверить её данные и сначала позвоню в её контору, а потом продолжу разговор и отключился. Ради интереса потом её номер набрал, но позвонить на него оказалось невозможным. В общем будьте аккуратными, никому (госконторы в тч. и тп.) и ничего по телефону о себе никогда не сообщайте.
13:09:16 07-04-2023
На какой интеллектуальный уровень слушателя рассчитаны эти разводы? Ну с первых же слов уже слышно этих «банкиров», «следователей» и прочих персонажей.
14:32:26 07-04-2023
Гость (13:09:16 07-04-2023) На какой интеллектуальный уровень слушателя рассчитаны эти р... У меня уже двое знакомых с достаточно высоким интеллектуальным уровнем подобным способом лишились сбережений. Поэтому не надо сказок о том, что только бабушки и умственно отсталые лишаются своих сбережений. Если бы это было так просто, как вы это вещаете, то этот вид мошенничества уже бы давно закончился ввиду его неэффективности. А видим как раз противоположную картину - цветет и пахнет. Делайте выводы.. и будьте осторожны.
16:00:34 07-04-2023
Гость (14:32:26 07-04-2023) У меня уже двое знакомых с достаточно высоким интеллектуальн... А мы делаем выводы. Цветет и пахнет всегда тот вид деятельности, который хорошо крышуют.
18:57:27 07-04-2023
Гость (14:32:26 07-04-2023) У меня уже двое знакомых с достаточно высоким интеллектуальн... Значит интеллект был недостаточно высоким.