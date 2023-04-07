Мошенники убедили жительницу Барнаула перевести им 900 тысяч рублей

Горожанка думала, что защитит деньги, а не лишится их

07 апреля 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

50-летняя жительница Барнаула отправила деньги мошенникам, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Установлено, что женщине позвонил незнакомец и начал убеждать её с целью защиты сбережений перевести их через банкомат. Горожанка не заподозрила обмана и по указанию афериста также оформила на себя кредит.

В общей сложности она перевела 900 тысяч рублей на продиктованный счёт.

Только вскоре после этого она поняла, что стала жертвой злоумышленников и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.