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Мошенники украли 4 млн рублей у жительницы Барнаула

Женщина взяла кредиты и потеряла деньги, полученные от продажи автомобиля и взятые под залог квартиры

17 апреля 2024, 10:15, ИА Амител

Российские деньги / Фото: pxhere.com
Российские деньги / Фото: pxhere.com

Мошенники похитили у 41-летней жительницы Барнаула более 4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Алтайского края.

Женщине позвонила якобы оператор горячей линий "Госуслуг" и пояснила, что со страницы горожанки приходят запросы документов для получения кредитов.

Сотрудница сервиса предположила, что это могут быть аферисты, соединила жительницу города с лжесотрудником безопасности банка и посоветовала следовать его указаниям.

Так женщина взяла три кредита и отправила на указанные им счета, а затем отправила деньги, полученные с продажи авто и взятые под залог квартиры.

"Общая сумма переведенных денежных средств составила более 4 млн рублей. После этого связь со лжесотрудником прервалась и потерпевшая осознала, что стала жертвой обмана", – рассказали в ведомстве.

Барнаул Мошенники

Комментарии 11

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Гость

10:23:15 17-04-2024

А денежки то у народа есть! А вот с мозгами напряженка.

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Гость

11:51:41 17-04-2024

Гость (10:23:15 17-04-2024) А денежки то у народа есть! А вот с мозгами напряженка. ...
Про мозги это про вас ,прям в точку 🤷‍♂️😂ещё раз прочитайте и поймёте откуда деньги у неё 🤦‍♂️🤷‍♂️

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Гость

10:41:38 17-04-2024

со страницы горожанки приходят запросы документов для получения кредитов ---- не было бы страницы, не было бы проблем

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Гость

10:56:01 17-04-2024

а у нее есть еще? пусть вышлет - ей же не жалко

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Гость

11:01:56 17-04-2024

Женщине позвонила якобы оператор горячей линий "Госуслуг" - а между тем "Для борьбы с телефонным мошенничеством также запущена платформа «Антифрод», к которой подключены практически все операторы связи." на которую потрачено очень немало бюджетных средств и средств операторов связи (ну те тарифы не только от жадности операторов растут, еще вот и от требований законодательства). И пока сами мошенники сидят в безопасности, они так и будут изобретать новые способы и подходы.

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Гость

11:29:10 17-04-2024

Если у вас нет собаки,
Её не отравит сосед,
И с другом не будет драки
Если у вас, если у вас,
Если у вас друга нет,
Друга нет.

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Гость

11:47:34 17-04-2024

Ну а почему в 41 год психически больная пьяная женщина находится без присмотра?

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Гость

14:30:22 17-04-2024

Гость (11:47:34 17-04-2024) Ну а почему в 41 год психически больная пьяная женщина наход...
А куда их всех деть-то? В крае большинство таких. С пермяками соревнуемся. Видимо, уже победили.

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Гость

11:49:38 17-04-2024

Ха-Ха

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Гость

14:21:25 17-04-2024

Это страница гос услу. Она есть почти у всех.

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Гость

14:49:17 17-04-2024

41 год, а уже деменция

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