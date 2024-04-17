Мошенники украли 4 млн рублей у жительницы Барнаула

Женщина взяла кредиты и потеряла деньги, полученные от продажи автомобиля и взятые под залог квартиры

17 апреля 2024, 10:15, ИА Амител

Российские деньги / Фото: pxhere.com

Мошенники похитили у 41-летней жительницы Барнаула более 4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Алтайского края.

Женщине позвонила якобы оператор горячей линий "Госуслуг" и пояснила, что со страницы горожанки приходят запросы документов для получения кредитов.

Сотрудница сервиса предположила, что это могут быть аферисты, соединила жительницу города с лжесотрудником безопасности банка и посоветовала следовать его указаниям.

Так женщина взяла три кредита и отправила на указанные им счета, а затем отправила деньги, полученные с продажи авто и взятые под залог квартиры.