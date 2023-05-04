Мошенники украли у раненого военного из Алтайского края 4,5 млн рублей
Большую часть этих денег мужчине перечислили за ранение, полученное в зоне СВО
04 мая 2023, 19:19, ИА Амител
Военный из Алтайского края отправил телефонным мошенникам 4,5 млн рублей. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно. Новости".
27-летний житель Алейска за последний год трижды был в зоне СВО, в последний раз получил серьёзное ранение и после госпиталя его отправили в санаторий. На карту за ранение перечислили три миллиона рублей, после чего молодому человеку стали звонить люди, которые представлялись сотрудниками банка. Молодой человек поверил, что по его карте проходят подозрительные операции, сделал то, что просили мошенники, и лишился денег.
Через неделю ему снова позвонили, сообщили, что злоумышленники якобы пойманы, а также попросили взять кредит. Военный оформил заём на 2,5 млн и перевёл часть злоумышленникам.
О схемах мошенничества молодой человек узнал позднее из СМИ. После завершения лечения он обратился в полицию.
07:14:21 05-05-2023
Ничего святого. С НАТО можем, с мошенниками нет
11:13:56 05-05-2023
Это нелюди, ловить надо и на пожизненное. Вон в Москве взяли таких дельцов, мало людей обворовывали, ещё эти деньги слали на Украину для приобретения оружия.
12:18:52 05-05-2023
А банкиры не причем таки, да?
12:47:17 05-05-2023
Самое интересное, что эти телефонные мошенники звонят с территории Украины, из Днепра (Днепропетровска). Там созданы огромные колл-центры, под эгидой СБУ, которые "колпашат" россиян. Деньги, "заработанные" таким образом, идут на войну с Россией. В России есть предатели- помощники, например, мне начали звонить, когда я открыл довольно крупный депозит в ВТБ... совпадение? Да и деньги переводятся на карты российских банков (иначе никак), а потом обналичиваются и уходят "небратьям" на оружие и разворовывается.