Мошенники украли у раненого военного из Алтайского края 4,5 млн рублей

Большую часть этих денег мужчине перечислили за ранение, полученное в зоне СВО

04 мая 2023, 19:19, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Военный из Алтайского края отправил телефонным мошенникам 4,5 млн рублей. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно. Новости".

27-летний житель Алейска за последний год трижды был в зоне СВО, в последний раз получил серьёзное ранение и после госпиталя его отправили в санаторий. На карту за ранение перечислили три миллиона рублей, после чего молодому человеку стали звонить люди, которые представлялись сотрудниками банка. Молодой человек поверил, что по его карте проходят подозрительные операции, сделал то, что просили мошенники, и лишился денег.

Через неделю ему снова позвонили, сообщили, что злоумышленники якобы пойманы, а также попросили взять кредит. Военный оформил заём на 2,5 млн и перевёл часть злоумышленникам.

О схемах мошенничества молодой человек узнал позднее из СМИ. После завершения лечения он обратился в полицию.