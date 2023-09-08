Мошенники в Telegram стали представляться "Госуслугами"
Злоумышленники создали специальный канал, который имитирует госплатформу
08 сентября 2023, 22:13, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Мошенники в Telegram создали канал, который имитирует сервис "Госуслуг". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис "Мышеловка".
Злоумышленники назвали канал "Госуслуги в Telegram" и поставили картинку, очень похожую на логотип сервиса. При этом никакого отношения к официальному сервису канал не имеет.
При переходе по ссылкам, опубликованным в канале, потенциальная жертва может лишиться персональных данных или денежных средств.
23:26:22 08-09-2023
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