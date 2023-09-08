Мошенники в Telegram стали представляться "Госуслугами"

Злоумышленники создали специальный канал, который имитирует госплатформу

08 сентября 2023, 22:13, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Мошенники в Telegram создали канал, который имитирует сервис "Госуслуг". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис "Мышеловка".

Злоумышленники назвали канал "Госуслуги в Telegram" и поставили картинку, очень похожую на логотип сервиса. При этом никакого отношения к официальному сервису канал не имеет.

При переходе по ссылкам, опубликованным в канале, потенциальная жертва может лишиться персональных данных или денежных средств.