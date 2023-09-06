На Алтае девочка помогала мошенникам за 2,5% от украденных у бабушек денег

Аферисты дали несовершеннолетней список адресов и она поехала забирать пакеты с деньгами

06 сентября 2023, 11:54, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае задержали 14-летнюю девочку, обманувшую за неделю шесть человек, сообщает региональное МВД.

Мошенничество совершалось по известной схеме "ваш родственник попал в ДТП" в двух районах края: Третьяковском и Курьинском.

12 августа с жалобой в полицию обратилась 69-летная жительница села Кузнецово, которой позвонила неизвестная и заявила, что ее сноха устроила ДТП.

"Далее трубку взял мужчина, который представился адвокатом и подтвердил, что в ДТП пострадала беременная женщина, потерявшая при этом ребенка", – рассказали в ведомстве.

Пенсионерке сказали, что за 125 тысяч рублей уголовное дело не будут возбуждать. Женщина поверила и передала пакет с деньгами курьеру.

В этот же день, 12 августа, в полицию обратилась еще одна потерпевшая – 82-летняя пенсионерка, передавшая 200 тысяч рублей.

В обоих случаях правоохранители составили фотороботы, которые совпали. Оказалось, что за деньгами приезжала 14-летняя жительница Змеиногорска. В ее телефоне была переписка с мошенниками и адреса потерпевших.

Девушка пояснила, что в течение недели подрабатывала курьером: забирала пакеты с деньгами, 2,5% от полученной суммы переводила себе на карту, а оставшуюся часть переводила аферистам.

Возбуждены уголовные дела по факту "группового мошенничества с причинением значительного ущерба". В отношении матери несовершеннолетней составили протокол за "неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию".