На Алтае девочка помогала мошенникам за 2,5% от украденных у бабушек денег
Аферисты дали несовершеннолетней список адресов и она поехала забирать пакеты с деньгами
06 сентября 2023, 11:54, ИА Амител
В Алтайском крае задержали 14-летнюю девочку, обманувшую за неделю шесть человек, сообщает региональное МВД.
Мошенничество совершалось по известной схеме "ваш родственник попал в ДТП" в двух районах края: Третьяковском и Курьинском.
12 августа с жалобой в полицию обратилась 69-летная жительница села Кузнецово, которой позвонила неизвестная и заявила, что ее сноха устроила ДТП.
"Далее трубку взял мужчина, который представился адвокатом и подтвердил, что в ДТП пострадала беременная женщина, потерявшая при этом ребенка", – рассказали в ведомстве.
Пенсионерке сказали, что за 125 тысяч рублей уголовное дело не будут возбуждать. Женщина поверила и передала пакет с деньгами курьеру.
В этот же день, 12 августа, в полицию обратилась еще одна потерпевшая – 82-летняя пенсионерка, передавшая 200 тысяч рублей.
В обоих случаях правоохранители составили фотороботы, которые совпали. Оказалось, что за деньгами приезжала 14-летняя жительница Змеиногорска. В ее телефоне была переписка с мошенниками и адреса потерпевших.
Девушка пояснила, что в течение недели подрабатывала курьером: забирала пакеты с деньгами, 2,5% от полученной суммы переводила себе на карту, а оставшуюся часть переводила аферистам.
Возбуждены уголовные дела по факту "группового мошенничества с причинением значительного ущерба". В отношении матери несовершеннолетней составили протокол за "неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию".
12:05:26 06-09-2023
Вот нисколько не жалко потерпевших. Их родственник совершил преступление, а они их отмазать хотят.
12:18:55 06-09-2023
Гость (12:05:26 06-09-2023) Вот нисколько не жалко потерпевших. Их родственник совершил ... Вы вообще статью прочитали или только заголовок.
13:33:07 06-09-2023
Гость (12:18:55 06-09-2023) Вы вообще статью прочитали или только заголовок.... а вы прочитали. им сказали что родственник совершил преступление и готовы дело закрыть за деньги.И они деньги передали.
17:55:12 06-09-2023
Гость (13:33:07 06-09-2023) а вы прочитали. им сказали что родственник совершил преступл... )))))
15:00:55 06-09-2023
Гость (12:05:26 06-09-2023) Вот нисколько не жалко потерпевших. Их родственник совершил ... А у тебя фамилия Морозов, а имя Павлик?
12:05:30 06-09-2023
Тупые кукушки)
12:19:51 06-09-2023
Гость (12:05:30 06-09-2023) Тупые кукушки)... Ещё один закончил прочтение на заголовке.)))
12:20:20 06-09-2023
Гость (12:05:30 06-09-2023) Тупые кукушки)... Это ты про мошенников?
14:06:28 06-09-2023
Гость (12:20:20 06-09-2023) Это ты про мошенников? ... про девушек, которые думают, что можно легко так заработать без последствий
12:37:26 06-09-2023
Правда, странные бабки. С родственниками, якобы попавшими в беду, поговорить никак? Зато с чужими легко разговаривают, и деньги незнакомым подросткам отдают! Вот реально только одна мысль возникает - деньги к ним как пришли, так и уходят.
15:46:37 06-09-2023
Сама бабка (12:37:26 06-09-2023) Правда, странные бабки. С родственниками, якобы попавшими в ... Ты сначала сам до старости доживи, тогда и посмотрим, каким ты будешь. Возможно, в возрасте этих бабок ты вообще будешь в штаны писаться, да слюни пускать.
13:20:20 06-09-2023
Вот кто так издевается(комментаторы), вот вам также прилетит и не успеете своим умом умным раскинуть и "честно" заработанные сохранить
15:47:31 06-09-2023
Гость (13:20:20 06-09-2023) Вот кто так издевается(комментаторы), вот вам также прилетит... Все умные, пока сами не столкнуться с мошенничеством.
16:00:39 06-09-2023
А у меня страховка от мошенников - живу один на зарплату.
16:03:10 06-09-2023
Да да, как сказал один политик задним умом мы все сильные. А что коснись самого так и не известно как бы себя повели на их месте. Там ведь "профессионалы" крутят вертят, не стоит не до оценивать их деятельность.
17:01:04 06-09-2023
А что коснись самого так и не известно как бы себя повели на их месте. ---- и у вас тоже не хватило бы мозгов не отдавать своим трудом заработанные немаленькие деньги незнакомой 16летней девчонке, не связавшись с якобы попавшими в беду родственниками?! Тогда вам ничто уже не может помочь)