Мошенники воруют данные россиян через "ускорители YouTube"
Количество таких программ сейчас исчисляется десятками
08 августа 2024, 13:00, ИА Амител
В интернете увеличилось количество нелицензированных приложений, обещающих решить проблемы с YouTube. Многие из них созданы мошенниками и распространяются среди людей с низкой компьютерной грамотностью, пишут "Известия".
Пользователи рискуют заразиться вирусами типа Remote Access Tool и Remote Access Trojan, позволяющими злоумышленникам получить дистанционный доступ к их компьютеру.
По оценке экспертов компании Positive Technologies, количество таких программ сейчас исчисляется десятками, и это не предел.
Руководитель отдела сетевой экспертизы антивирусной лаборатории F.A.C.C.T. Ярослав Каргалев также отметил опасную динамику. В компании уже наблюдали случаи распространения вредоносных файлов под предлогом обхода блокировок со стороны российских провайдеров.
Эксперты обнаружили новые ресурсы, где в названии фигурирует YouTube и VPN, но контент на них пока не загружен. Это означает, что киберпреступники будут продолжать искать новые способы обхода блокировок.
13:37:24 08-08-2024
У меня Ютюб сегодня виснет с телефона, это беспредел против своего народа.
13:57:03 08-08-2024
Что вы все там делаете? Да пускай его вообще не будет. Мне вот вообще пофиг на вот этот и живу спокойненько.
14:52:58 08-08-2024
Гость (13:57:03 08-08-2024) Что вы все там делаете? Да пускай его вообще не будет. Мне в... А здесь зачем пишешь? Сиди и без интернета.
14:25:59 08-08-2024
спасибо партии за это!