НОВОСТИОбщество

Мошенники воруют данные россиян через "ускорители YouTube"

Количество таких программ сейчас исчисляется десятками

08 августа 2024, 13:00, ИА Амител

Код / Фото: pxhere.com/ru/photo/670370
Код / Фото: pxhere.com/ru/photo/670370

В интернете увеличилось количество нелицензированных приложений, обещающих решить проблемы с YouTube. Многие из них созданы мошенниками и распространяются среди людей с низкой компьютерной грамотностью, пишут "Известия".

Пользователи рискуют заразиться вирусами типа Remote Access Tool и Remote Access Trojan, позволяющими злоумышленникам получить дистанционный доступ к их компьютеру. 

По оценке экспертов компании Positive Technologies, количество таких программ сейчас исчисляется десятками, и это не предел.

Руководитель отдела сетевой экспертизы антивирусной лаборатории F.A.C.C.T. Ярослав Каргалев также отметил опасную динамику. В компании уже наблюдали случаи распространения вредоносных файлов под предлогом обхода блокировок со стороны российских провайдеров.

Эксперты обнаружили новые ресурсы, где в названии фигурирует YouTube и VPN, но контент на них пока не загружен. Это означает, что киберпреступники будут продолжать искать новые способы обхода блокировок.

YouTube / Фото: pxhere.com/ru/photo/658820

Источник: замедление YouTube в России скоро закончится

Официально информация об этом пока не подтверждена
НОВОСТИОбщество

Мошенники

Комментарии 4

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Гость

13:37:24 08-08-2024

У меня Ютюб сегодня виснет с телефона, это беспредел против своего народа.

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Гость

13:57:03 08-08-2024

Что вы все там делаете? Да пускай его вообще не будет. Мне вот вообще пофиг на вот этот и живу спокойненько.

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Гость

14:52:58 08-08-2024

Гость (13:57:03 08-08-2024) Что вы все там делаете? Да пускай его вообще не будет. Мне в... А здесь зачем пишешь? Сиди и без интернета.

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гость

14:25:59 08-08-2024

спасибо партии за это!

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