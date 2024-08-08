Мошенники воруют данные россиян через "ускорители YouTube"

Количество таких программ сейчас исчисляется десятками

08 августа 2024, 13:00, ИА Амител

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В интернете увеличилось количество нелицензированных приложений, обещающих решить проблемы с YouTube. Многие из них созданы мошенниками и распространяются среди людей с низкой компьютерной грамотностью, пишут "Известия".

Пользователи рискуют заразиться вирусами типа Remote Access Tool и Remote Access Trojan, позволяющими злоумышленникам получить дистанционный доступ к их компьютеру.

По оценке экспертов компании Positive Technologies, количество таких программ сейчас исчисляется десятками, и это не предел.

Руководитель отдела сетевой экспертизы антивирусной лаборатории F.A.C.C.T. Ярослав Каргалев также отметил опасную динамику. В компании уже наблюдали случаи распространения вредоносных файлов под предлогом обхода блокировок со стороны российских провайдеров.

Эксперты обнаружили новые ресурсы, где в названии фигурирует YouTube и VPN, но контент на них пока не загружен. Это означает, что киберпреступники будут продолжать искать новые способы обхода блокировок.