Мошенники стали обманывать жителей Алтайского края, которые хотят купить дрова

В полиции призывают не оплачивать товар заранее

06 ноября 2024, 13:00, ИА Амител

Дрова / Фото: unsplash.com/ Dmitry Bukhantsov

В Алтайском крае участились случаи интернет-мошенничества с покупкой дров, сообщили в МВД региона.

В ведомстве привели в пример 38-летнюю жительницу села Солонешного, которая нашла во "ВКонтакте" объявление, связалась с продавцом и скинула ему 10 тысяч рублей предоплаты за доставку дров. После этого мужчина перестал выходить на связь.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

"Прежде чем продавать или покупать товар с помощью интернет-сайта, внимательно ознакомьтесь с тем, как он работает. Кроме того, чтобы купить товар, не нужно оплачивать его заранее. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть", – порекомендовали в полиции.

В октябре на аналогичную уловку попалась 67-летняя жительница региона. Она отдала мошенникам почти 17 тысяч рублей.