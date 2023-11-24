Мошенники все чаще стали обманывать детей
По словам юриста, злоумышленники играют на присущих молодежи качествах
24 ноября 2023, 10:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Мошенники все чаще выбирают детей в качестве своих жертв, рассказал "Прайму" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
По словам специалиста, обманывая молодежь, аферисты играют на ее доверчивости, непонимании ценности денег, нехватке общения и жажде поощрения и признания.
Самыми распространенным стратегиями злоумышленников в отношении детей являются:
- сообщение от имени популярного блогера о том, что ребенок получил приз;
- предложения с "легким заработком", например, на просмотре видео или участии в опросе;
- прокачка персонажа или покупка контента в онлайн-играх.
Во всех этих случаях мошенники обманом выведывают платежные реквизиты и крадут все деньги со счета.
Комментарии 0