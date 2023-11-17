Жительница Барнаула отдала мошенникам 300 тысяч рублей в надежде заработать на лайках
Полицейские возбудили уголовное дело
17 ноября 2023, 09:45, ИА Амител
Жительница Барнаула отдала мошенникам около 300 тысяч рублей при попытке заработать в Интернете, сообщили в ГУ МВД Алтайского края.
31-летняя горожанка обратилась в полицию и рассказала, что с предложением заработка ей в мессенджере написал незнакомец. Работа заключалась в следующем: лайкать товары в интернет-магазине и получать за это деньги.
Женщина согласилась на такую подработку и при общении с "работодателем" выяснила, что она должна покупать товар, после чего ей возвращалась бы прибыль с дополнительными бонусами.
"Гражданка осуществила покупку на сумму более трех тысяч рублей, потом еще одну – на сумму пять тысяч. Однако мошенники ей пояснили, что покупка осуществлена неправильно, из-за чего учетная запись женщины была заблокирована. Чтобы разблокировать аккаунт, необходимо перевести денежные средства пятью платежами, что потерпевшая и сделала. Но после совершения транзакций учетная запись по-прежнему осталась заблокированной, и вывести денежные средства гражданка не смогла", – рассказали в ведомстве.
В общей сложности женщина перевела аферистам порядка 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.
09:50:23 17-11-2023
Жадность - она такая
09:52:06 17-11-2023
ну тупая....
10:03:28 17-11-2023
Подумал, что на собаках- лайках.
10:10:01 17-11-2023
Раз, два, три, четыре, пять, скажем без подвоха! Раз, два, три, четыре, пять, жадность это плохо!
10:11:56 17-11-2023
мошенник мошенницу обманул
10:34:11 17-11-2023
И какое тут дело?! Просто деваха безвозмездно подарила свои средства
12:24:58 17-11-2023
Если по молодости не вкладывался в свое образование, то сейчас самое время. Получила платное образование, с мудрым опытом. Да как правило одного раза у некоторых бывает недостаточно....