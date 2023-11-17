Жительница Барнаула отдала мошенникам 300 тысяч рублей в надежде заработать на лайках

Полицейские возбудили уголовное дело

17 ноября 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жительница Барнаула отдала мошенникам около 300 тысяч рублей при попытке заработать в Интернете, сообщили в ГУ МВД Алтайского края.

31-летняя горожанка обратилась в полицию и рассказала, что с предложением заработка ей в мессенджере написал незнакомец. Работа заключалась в следующем: лайкать товары в интернет-магазине и получать за это деньги.

Женщина согласилась на такую подработку и при общении с "работодателем" выяснила, что она должна покупать товар, после чего ей возвращалась бы прибыль с дополнительными бонусами.

"Гражданка осуществила покупку на сумму более трех тысяч рублей, потом еще одну – на сумму пять тысяч. Однако мошенники ей пояснили, что покупка осуществлена неправильно, из-за чего учетная запись женщины была заблокирована. Чтобы разблокировать аккаунт, необходимо перевести денежные средства пятью платежами, что потерпевшая и сделала. Но после совершения транзакций учетная запись по-прежнему осталась заблокированной, и вывести денежные средства гражданка не смогла", – рассказали в ведомстве.

В общей сложности женщина перевела аферистам порядка 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.