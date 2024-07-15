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Мошенники вымогают деньги у россиян под видом коммунальщиков

Общий ущерб исчисляется миллионами

15 июля 2024, 15:00, ИА Амител

Смартфон / Источник фото: unsplash.com
Смартфон / Источник фото: unsplash.com

В России мошенники начали звонить своим жертвам от имени крупных энергосбытовых и генерирующих компаний, пишут "Известия".

"Под предлогом поверки электросчетчиков, перерасчета платежей или скидки на ЖКУ в честь юбилея выманивают код из SMS для доступа к "Госуслугам". Войдя в личный кабинет жертвы, мошенники берут от его имени кредиты и выводят деньги", – отмечает издание.

Всплеск обращений по таким преступлениям зафиксирован в июне, следователи уже возбудили десятки уголовных дел. Большинство пострадавших – пенсионеры.

Общий ущерб исчисляется миллионами. Минимальные потери пострадавших начинаются от 250 тысяч рублей, а кого-то достигают миллионов.

Над некоторыми пожилыми людьми мошенники откровенно издевались. Так, 63-летнему мужчине при передаче 3,5 млн рублей нужно было назвать "курьеру" пароль "победа", а отзывом стало слово "будет".

Мошенники

Комментарии 11

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Гость

15:07:00 15-07-2024

Т.е. типа настоящие коммунальщики кристально чисты и им верят? Этот мир сошёл с ума, окончательно...

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Гость

15:19:48 15-07-2024

А настояшие жулики-коммунальщики не звонят. Они каждый месяц нас грабят. Они регулярно свои платежки нам ящики почтовые кладут, а мы покорно несем им денежки и платим.

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Гость

16:04:54 15-07-2024

Гость (15:19:48 15-07-2024), а мы покорно несем им денежки и платим.... ну не платите - не будьте терпилами

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Гость

15:25:16 15-07-2024

берут от его имени кредиты --- походу это специально сделали, чтобы не приходя в банк можно было кредит получить. А кто приходят, им еще не всегда дают. А удаленно, пожалуйста. Похоже много кто завязан

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Мусик

15:26:31 15-07-2024

сотовики ещё.

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Гость

16:14:49 15-07-2024

Для всех критически важных сервисов должна быть специальная СИМ-карта, номер которой никто не знает, и которая находится всегда в состоянии "выключено" во втором слоте телефона. Даже если жулики вдруг узнают этот номер, к которому не привязаны ни телега, ни ВК, ни WA, так что если жулики вдруг решат на него позвонитьЮ, им придётся соснуть у пьяного якута.

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Гость

16:23:36 15-07-2024

63 года а уже в глубоком старческом маразме? А до пенсии ещё два года. А некоторым уже за 70, а они все ещё рулить пытаются. Вот так и живём.

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Мусик

17:05:18 15-07-2024

Гость (16:23:36 15-07-2024) 63 года а уже в глубоком старческом маразме? А до пенсии ещё... некоторые и постарше президентят в гегемоне.
так что это как родина прикажет.

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Гость

16:59:17 15-07-2024

А трудно банкам выдавать кредиты при предъявлении паспорта?

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Гость

17:48:59 15-07-2024

Гость (16:59:17 15-07-2024) А трудно банкам выдавать кредиты при предъявлении паспорта?... Там меньше выдадут

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Гость

18:02:21 15-07-2024

Гость (17:48:59 15-07-2024) Там меньше выдадут...
Их не колышет,что деньги вложенные в их банк украл мошенник?А кто доверил банку,попадает на них?

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