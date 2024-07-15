Мошенники вымогают деньги у россиян под видом коммунальщиков

Общий ущерб исчисляется миллионами

15 июля 2024, 15:00, ИА Амител

Смартфон / Источник фото: unsplash.com

В России мошенники начали звонить своим жертвам от имени крупных энергосбытовых и генерирующих компаний, пишут "Известия".

"Под предлогом поверки электросчетчиков, перерасчета платежей или скидки на ЖКУ в честь юбилея выманивают код из SMS для доступа к "Госуслугам". Войдя в личный кабинет жертвы, мошенники берут от его имени кредиты и выводят деньги", – отмечает издание.

Всплеск обращений по таким преступлениям зафиксирован в июне, следователи уже возбудили десятки уголовных дел. Большинство пострадавших – пенсионеры.

Общий ущерб исчисляется миллионами. Минимальные потери пострадавших начинаются от 250 тысяч рублей, а кого-то достигают миллионов.

Над некоторыми пожилыми людьми мошенники откровенно издевались. Так, 63-летнему мужчине при передаче 3,5 млн рублей нужно было назвать "курьеру" пароль "победа", а отзывом стало слово "будет".