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Мошенники "высушили" кошелек жительницы Барнаула, продавая ей сушильную машинку

Полицейские возбудили уголовное дело

07 ноября 2024, 12:31, ИА Амител

Десятирублевые монеты / Фото: Андрей Сизов / unsplash.com
Десятирублевые монеты / Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

Мошенники похитили деньги у жительницы Барнаула под предлогом продажи сушильной машинки, рассказали в МВД Алтайского края.

48-летняя горожанка увидела в мессенджере сообщение о продаже техники из Европы и написала администратору, что хочет приобрести товар. Затем с ней связался якобы продавец и предложил оплатить покупку переводом на карту. Женщина внесла предоплату 18 тысяч рублей и стала ждать товар, однако за несколько дней до окончания срока доставки номера продавца оказались недоступны.

Уголовное дело возбудили по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Злоумышленников ищут.

Барнаул Мошенники

Комментарии 4

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Musik

13:39:40 07-11-2024

Дешево отделалась.
Радуется наверное.

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Гость

16:12:41 07-11-2024

давайте за любой вид мошенничества и наркотики смертную казнь введем?

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Гость

18:57:13 07-11-2024

Гость (16:12:41 07-11-2024) давайте за любой вид мошенничества и наркотики смертную казн... А за умышленное убийство, похищения, изнасилования и т.д. и т.п. просто тюремный срок оставим???

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Гость

20:22:18 07-11-2024

на Ротор звонишь и покупаешь. совсем народ куку

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