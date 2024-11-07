Мошенники "высушили" кошелек жительницы Барнаула, продавая ей сушильную машинку

Полицейские возбудили уголовное дело

07 ноября 2024, 12:31, ИА Амител

Десятирублевые монеты / Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

Мошенники похитили деньги у жительницы Барнаула под предлогом продажи сушильной машинки, рассказали в МВД Алтайского края.

48-летняя горожанка увидела в мессенджере сообщение о продаже техники из Европы и написала администратору, что хочет приобрести товар. Затем с ней связался якобы продавец и предложил оплатить покупку переводом на карту. Женщина внесла предоплату 18 тысяч рублей и стала ждать товар, однако за несколько дней до окончания срока доставки номера продавца оказались недоступны.

Уголовное дело возбудили по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Злоумышленников ищут.