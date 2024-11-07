Мошенники "высушили" кошелек жительницы Барнаула, продавая ей сушильную машинку
Полицейские возбудили уголовное дело
07 ноября 2024, 12:31, ИА Амител
Десятирублевые монеты / Фото: Андрей Сизов / unsplash.com
Мошенники похитили деньги у жительницы Барнаула под предлогом продажи сушильной машинки, рассказали в МВД Алтайского края.
48-летняя горожанка увидела в мессенджере сообщение о продаже техники из Европы и написала администратору, что хочет приобрести товар. Затем с ней связался якобы продавец и предложил оплатить покупку переводом на карту. Женщина внесла предоплату 18 тысяч рублей и стала ждать товар, однако за несколько дней до окончания срока доставки номера продавца оказались недоступны.
Уголовное дело возбудили по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Злоумышленников ищут.
13:39:40 07-11-2024
Дешево отделалась.
Радуется наверное.
16:12:41 07-11-2024
давайте за любой вид мошенничества и наркотики смертную казнь введем?
18:57:13 07-11-2024
Гость (16:12:41 07-11-2024) давайте за любой вид мошенничества и наркотики смертную казн... А за умышленное убийство, похищения, изнасилования и т.д. и т.п. просто тюремный срок оставим???
20:22:18 07-11-2024
на Ротор звонишь и покупаешь. совсем народ куку