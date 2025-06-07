Мошенники взломали аккаунт на "Госуслугах" 23-летней жительницы Новоалтайска
Девушка вовремя обратилась в полицию
07 июня 2025, 13:49, ИА Амител
23-летняя жительница Новоалтайска едва не стала жертвой мошенников, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Девушке в мессенджере позвонил якобы сотрудник сотового оператора и заявил о необходимости продлить срок действия SIM-карты, назвав для этого код из SMS.
Вскоре после того, как горожанка назвала цифры, ей позвонил другой незнакомец и сообщил о входе в ее аккаунт на "Госуслугах".
"После этого она поняла, что общается с аферистами и положила трубку. Когда она обратилась за помощью в МФЦ, ее проинформировали о получении запроса на оформление доверенности на имя другого человека. После этого она обратилась в полицию", – рассказали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.
Напомним, с 1 июня на "Госуслугах" усложнили порядок смены пароля для защиты от мошенников, которые взламывают личные кабинеты россиян.
13:56:36 07-06-2025
ГосУслуги, зло не могут защитить трудящихся
17:22:51 07-06-2025
Гость (13:56:36 07-06-2025) ГосУслуги, зло не могут защитить трудящихся... Мои глаза! Вы русскому языку в какой подворотне учились?
12:51:52 08-06-2025
после того, как горожанка назвала цифры --- блин, они их зомбируют что ли