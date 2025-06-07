Мошенники взломали аккаунт на "Госуслугах" 23-летней жительницы Новоалтайска

Девушка вовремя обратилась в полицию

07 июня 2025, 13:49, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

23-летняя жительница Новоалтайска едва не стала жертвой мошенников, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Девушке в мессенджере позвонил якобы сотрудник сотового оператора и заявил о необходимости продлить срок действия SIM-карты, назвав для этого код из SMS.

Вскоре после того, как горожанка назвала цифры, ей позвонил другой незнакомец и сообщил о входе в ее аккаунт на "Госуслугах".

"После этого она поняла, что общается с аферистами и положила трубку. Когда она обратилась за помощью в МФЦ, ее проинформировали о получении запроса на оформление доверенности на имя другого человека. После этого она обратилась в полицию", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.

Напомним, с 1 июня на "Госуслугах" усложнили порядок смены пароля для защиты от мошенников, которые взламывают личные кабинеты россиян.