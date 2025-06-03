Сменить пароль на "Госуслугах" с 1 июня стало сложнее. Рассказываем, как это сделать
Меры направлены на борьбу с мошенниками, которые взламывают личные кабинеты россиян
03 июня 2025, 14:27, ИА Амител
С 1 июня 2025 года на портале госуслуг порядок смены пароля стал другим. Об этом сообщили в управлении по борьбе с киберпреступностью МВД, подчеркнув, что нововведения должны послужить дополнительной защитой от мошенников.
О новых правилах изменения пароля на "Госуслугах" – в материале amic.ru.
Какой теперь порядок смены пароля на "Госуслугах"?
Как изменить пароль на "Госуслугах" по новым правилам?
Правда ли, что скоро изменить пароль на "Госуслугах" станет еще сложнее?
Такие обсуждения идут. Систему смены пароля на "Госуслугах" нужно еще больше ужесточить, считает председатель IT-комитета Госдумы Сергей Боярский. Такое мнение он высказал в беседе с "Парламентской газетой". Он уверен, что людей надо приучить бережно хранить свой пароль от портала госуслуг.
"Я убежден: если человеку придется прийти в МФЦ для восстановления пароля, в следующий раз он подумает и отнесется к вопросу гораздо внимательнее. Поэтому стою на жесткой позиции: восстановление доступа к паролю от "Госуслуг" должно происходить через личный визит в МФЦ, банк или с использованием биометрии", – цитирует его издание.
Но пока это лишь разговоры. На данный момент порядок смены пароля по большей части остается прежним.
14:55:24 03-06-2025
Есть еще нюанс.
Обязательное включение контрольного вопроса, причём вопрос должен быть максимально нестандартным а ответ до упоротого нелогичным и не соответствующим даже близко теме вопроса
17:04:17 03-06-2025
с другой стороны, если пароль утечёт, то пока человек мучается с заменой, мошенники могут спокойно войти в аккаунт. а утечь он может и не по вине владельца