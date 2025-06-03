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Сменить пароль на "Госуслугах" с 1 июня стало сложнее. Рассказываем, как это сделать

Меры направлены на борьбу с мошенниками, которые взламывают личные кабинеты россиян

03 июня 2025, 14:27, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

С 1 июня 2025 года на портале госуслуг порядок смены пароля стал другим. Об этом сообщили в управлении по борьбе с киберпреступностью МВД, подчеркнув, что нововведения должны послужить дополнительной защитой от мошенников.

О новых правилах изменения пароля на "Госуслугах" – в материале amic.ru.

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Какой теперь порядок смены пароля на "Госуслугах"?

С 1 июня СМС-сообщение с кодом подтверждения для смены пароля не придет, пока абонент говорит по телефону. Получить его можно, лишь положив трубку.
Это новые правила работы мобильных операторов, которые начали действовать с лета. Мера направлена на борьбу с мошенниками. Дело в том, что в подавляющем большинстве случаев злоумышленники взламывают личные кабинеты именно благодаря социальной инженерии, рассказывал "Парламентской газете" IT-эксперт Эльдар Муртазин. Он подчеркнул, что сам портал защищен надежно. Поэтому телефонные мошенники давят на жертву: под разными предлогами пытаются узнать код подтверждения и завладеть аккаунтом.
Идея нововведения в том, чтобы человек не оставался на связи с мошенником, когда ему приходит СМС. Есть шанс, что, положив трубку, он "остынет", еще раз обдумает ситуацию и поймет, что его пытаются обмануть.
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Как изменить пароль на "Госуслугах" по новым правилам?

В остальном порядок остается прежним. Для смены пароля точно так же нужно ввести на портале подтверждающий код, который вам пришлют в СМС. Только теперь это не получится сделать, если вы разговариваете с кем-то по телефону.
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Правда ли, что скоро изменить пароль на "Госуслугах" станет еще сложнее?

Такие обсуждения идут. Систему смены пароля на "Госуслугах" нужно еще больше ужесточить, считает председатель IT-комитета Госдумы Сергей Боярский. Такое мнение он высказал в беседе с "Парламентской газетой". Он уверен, что людей надо приучить бережно хранить свой пароль от портала госуслуг.

"Я убежден: если человеку придется прийти в МФЦ для восстановления пароля, в следующий раз он подумает и отнесется к вопросу гораздо внимательнее. Поэтому стою на жесткой позиции: восстановление доступа к паролю от "Госуслуг" должно происходить через личный визит в МФЦ, банк или с использованием биометрии", – цитирует его издание.
Но пока это лишь разговоры. На данный момент порядок смены пароля по большей части остается прежним.

Все иллюстрации к материалу: amic.ru

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Комментарии 2

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Гость

14:55:24 03-06-2025

Есть еще нюанс.
Обязательное включение контрольного вопроса, причём вопрос должен быть максимально нестандартным а ответ до упоротого нелогичным и не соответствующим даже близко теме вопроса

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Гость

17:04:17 03-06-2025

с другой стороны, если пароль утечёт, то пока человек мучается с заменой, мошенники могут спокойно войти в аккаунт. а утечь он может и не по вине владельца

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