Меры направлены на борьбу с мошенниками, которые взламывают личные кабинеты россиян

03 июня 2025, 14:27, ИА Амител

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С 1 июня 2025 года на портале госуслуг порядок смены пароля стал другим. Об этом сообщили в управлении по борьбе с киберпреступностью МВД, подчеркнув, что нововведения должны послужить дополнительной защитой от мошенников.

О новых правилах изменения пароля на "Госуслугах" – в материале amic.ru.

1 Какой теперь порядок смены пароля на "Госуслугах"? С 1 июня СМС-сообщение с кодом подтверждения для смены пароля не придет, пока абонент говорит по телефону. Получить его можно, лишь положив трубку. Это новые правила работы мобильных операторов, которые начали действовать с лета. Мера направлена на борьбу с мошенниками. Дело в том, что в подавляющем большинстве случаев злоумышленники взламывают личные кабинеты именно благодаря социальной инженерии, рассказывал "Парламентской газете" IT-эксперт Эльдар Муртазин. Он подчеркнул, что сам портал защищен надежно. Поэтому телефонные мошенники давят на жертву: под разными предлогами пытаются узнать код подтверждения и завладеть аккаунтом. Идея нововведения в том, чтобы человек не оставался на связи с мошенником, когда ему приходит СМС. Есть шанс, что, положив трубку, он "остынет", еще раз обдумает ситуацию и поймет, что его пытаются обмануть.

2 Как изменить пароль на "Госуслугах" по новым правилам? В остальном порядок остается прежним. Для смены пароля точно так же нужно ввести на портале подтверждающий код, который вам пришлют в СМС. Только теперь это не получится сделать, если вы разговариваете с кем-то по телефону.