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Мошенники взломали аккаунт пенсионерки и украли 19 тысяч у ее знакомой

Полицейские возбудили уголовное дело

07 декабря 2024, 18:31, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

Мошенники взломали аккаунт 61-летней жительницы села Каркавино Косихинского района и похитили деньги у ее знакомой.

Как сообщили в МВД Алтайского края, ущерб составил 19 тысяч рублей.

"Полицейские выяснили, что аккаунт пенсионерки в одном из мессенджеров был взломан неизвестными лицами, которые от ее имени попросили ее знакомую сделать перевод в сумме 19 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Злоумышленников ищут.

Алтайский край Мошенники

Комментарии 3

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Гость

04:56:05 08-12-2024

На хрена бабке аккаунт?
Ей нужны спицы и моток шерсти

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Гость

09:17:15 08-12-2024

Гость (04:56:05 08-12-2024) На хрена бабке аккаунт?Ей нужны спицы и моток шерсти... На хрена тебе башка? А.....ты в неё ешь

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Гость

13:41:26 08-12-2024

Гость (04:56:05 08-12-2024) На хрена бабке аккаунт?Ей нужны спицы и моток шерсти... Правильно. К земле уже нужно привыкать.
Куда не пойдешь ни поедешь везде они. Мужиков своих со свету сжили. Кругом шастают. В магазинах не протолкнуться.

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