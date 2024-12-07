Мошенники взломали аккаунт пенсионерки и украли 19 тысяч у ее знакомой

Полицейские возбудили уголовное дело

07 декабря 2024, 18:31, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Мошенники взломали аккаунт 61-летней жительницы села Каркавино Косихинского района и похитили деньги у ее знакомой.

Как сообщили в МВД Алтайского края, ущерб составил 19 тысяч рублей.

"Полицейские выяснили, что аккаунт пенсионерки в одном из мессенджеров был взломан неизвестными лицами, которые от ее имени попросили ее знакомую сделать перевод в сумме 19 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Злоумышленников ищут.