Мошенники взломали аккаунт пенсионерки и украли 19 тысяч у ее знакомой
Полицейские возбудили уголовное дело
07 декабря 2024, 18:31, ИА Амител
Российские деньги / Фото: amic.ru
Мошенники взломали аккаунт 61-летней жительницы села Каркавино Косихинского района и похитили деньги у ее знакомой.
Как сообщили в МВД Алтайского края, ущерб составил 19 тысяч рублей.
"Полицейские выяснили, что аккаунт пенсионерки в одном из мессенджеров был взломан неизвестными лицами, которые от ее имени попросили ее знакомую сделать перевод в сумме 19 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Злоумышленников ищут.
04:56:05 08-12-2024
На хрена бабке аккаунт?
Ей нужны спицы и моток шерсти
09:17:15 08-12-2024
Гость (04:56:05 08-12-2024) На хрена бабке аккаунт?Ей нужны спицы и моток шерсти... На хрена тебе башка? А.....ты в неё ешь
13:41:26 08-12-2024
Гость (04:56:05 08-12-2024) На хрена бабке аккаунт?Ей нужны спицы и моток шерсти... Правильно. К земле уже нужно привыкать.
Куда не пойдешь ни поедешь везде они. Мужиков своих со свету сжили. Кругом шастают. В магазинах не протолкнуться.