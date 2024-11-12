Мошенники за неделю похитили 1,7 млн рублей у 17 жителей Бийска

Людей обманывали разными способами

12 ноября 2024, 09:31, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Мошенники за неделю похитили более 1,7 млн рублей у 17 жителей Бийска, сообщили в МВД Алтайского края.

Обманывали людей разными способами. Например, два человека потеряли 49,6 тысячи рублей во время продажи вещей в интернете. Еще двое перевели 250 тысяч на "безопасный счет". А два других горожанина потеряли почти 1,4 млн в надежде удаленно подзаработать.

Самый массовый способ обмана – взлом аккаунта на "Госуслугах".

"Восемь пострадавших сообщили коды к личным кабинетам. Только один из них сразу обнаружил хищение 28 тысяч рублей со своего счета. Остальные находятся под угрозой – у мошенников есть все данные, с помощью которых можно перевести сбережения или взять кредит", – рассказали в полиции.

При этом обманывать бийчанин начали и новым способом – это звонок от якобы сотрудника почты.

"На прошедшей неделе мужчине из наукограда позвонили и сообщили о доставке посылки. Сразу же попросили назвать цифры для подтверждения личности и адреса получателя. Не прочитав в уведомлении для чего именно нужен код, бийчанин передал его злоумышленнику", – отметили в МВД.

Полицейские призывают не торопиться при общении с незнакомцами, перезванивать в организации, из которых вам якобы звонят, а также внимательно читать текст входящих сообщений.