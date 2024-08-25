Москалькова связала задержание Дурова с попыткой закрыть Telegram

Она отметила, что этот инцидент вызывает протест у людей по всему миру

25 августа 2024, 22:30, ИА Амител

Логотип Telegram / Фото: соцсети

Татьяна Москалькова, уполномоченная по правам человека в Российской Федерации, убеждена, что истинной причиной ареста Павла Дурова, сооснователя Telegram, стала попытка прекратить работу этого мессенджера, который позволяет узнавать правду о событиях в мире.

"Совершенно очевидно, что истинной причиной ареста Павла Дурова является попытка закрыть Telegram – интернет-площадку, где можно узнать правду о происходящих событиях в мире. Это вызывает протест у всех, кто стремится к свободе слова и построению многополярного мира", – написала Москалькова в своем канале.

Павла Дурова задержали во Франции в субботу вечером, 24 августа, при этом ордер на розыск активировали лишь во время посадки частного самолета. Как сообщают местные СМИ, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.

Власти Франции считают Дурова причастным к ряду тяжких преступлений по нескольким причинам, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества. Дуров не согласился предоставлять спецслужбам доступ к личным сообщениям пользователей мессенджера.