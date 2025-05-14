Москалькова призвала увеличить выплаты ветеранам боевых действий

Сейчас каждый месяц они получают по 4,5 тысячи рублей

14 мая 2025, 19:45, ИА Амител

Кепка военного / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Ежемесячная выплата ветеранам боевых действий несоразмерна их вкладу в обеспечение безопасности государства и нуждается в повышении. Как сообщает ТАСС, об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она отметила, что ежемесячная выплата для ветеранов боевых действий сейчас составляет 4,5 тысячи рублей. По мнению Москальковой, даже нет смысла доказывать, что она чрезвычайно мала.

"Предлагаю обратиться от нашего сообщества по итогам Всероссийского координационного совета к государственным органам о рассмотрении вопроса об увеличении размера ЕДВ", – сказала Москалькова.

Она добавила, что целесообразно в этом вопросе применять дифференцированный подход. Он должен учитывать, где, когда и сколько времени человек принимал участие в боевых действиях.