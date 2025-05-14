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Москалькова призвала увеличить выплаты ветеранам боевых действий

Сейчас каждый месяц они получают по 4,5 тысячи рублей

14 мая 2025, 19:45, ИА Амител

Кепка военного / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Кепка военного / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Ежемесячная выплата ветеранам боевых действий несоразмерна их вкладу в обеспечение безопасности государства и нуждается в повышении. Как сообщает ТАСС, об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она отметила, что ежемесячная выплата для ветеранов боевых действий сейчас составляет 4,5 тысячи рублей. По мнению Москальковой, даже нет смысла доказывать, что она чрезвычайно мала.

"Предлагаю обратиться от нашего сообщества по итогам Всероссийского координационного совета к государственным органам о рассмотрении вопроса об увеличении размера ЕДВ", – сказала Москалькова.

Она добавила, что целесообразно в этом вопросе применять дифференцированный подход. Он должен учитывать, где, когда и сколько времени человек принимал участие в боевых действиях.

Происшествия

Комментарии 4

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Гость

19:53:47 14-05-2025

С депутатский барышей?

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Гость

08:14:41 15-05-2025

В США ветеранам БД больше 1к баксов...

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Гость

14:24:45 15-05-2025

Она добавила, что целесообразно в этом вопросе применять дифференцированный подход. Он должен учитывать, где, когда и сколько времени человек принимал участие в боевых действиях. Забыла отметить- тем немногим, кто остался жив.

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Гость

15:02:03 15-05-2025

ежемесячная выплата для ветеранов боевых действий сейчас составляет 4,5 тысячи рублей. Мало, неуважительно мало, учитывая даже пенсию инвалидов 3 группы. Первые возвращаются с кучей болячек, вторые сидят дома в тепле и на лекарствах. Где логика?

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