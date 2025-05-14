Москалькова призвала увеличить выплаты ветеранам боевых действий
Сейчас каждый месяц они получают по 4,5 тысячи рублей
14 мая 2025, 19:45, ИА Амител
Ежемесячная выплата ветеранам боевых действий несоразмерна их вкладу в обеспечение безопасности государства и нуждается в повышении. Как сообщает ТАСС, об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Она отметила, что ежемесячная выплата для ветеранов боевых действий сейчас составляет 4,5 тысячи рублей. По мнению Москальковой, даже нет смысла доказывать, что она чрезвычайно мала.
"Предлагаю обратиться от нашего сообщества по итогам Всероссийского координационного совета к государственным органам о рассмотрении вопроса об увеличении размера ЕДВ", – сказала Москалькова.
Она добавила, что целесообразно в этом вопросе применять дифференцированный подход. Он должен учитывать, где, когда и сколько времени человек принимал участие в боевых действиях.
19:53:47 14-05-2025
С депутатский барышей?
08:14:41 15-05-2025
В США ветеранам БД больше 1к баксов...
14:24:45 15-05-2025
Она добавила, что целесообразно в этом вопросе применять дифференцированный подход. Он должен учитывать, где, когда и сколько времени человек принимал участие в боевых действиях. Забыла отметить- тем немногим, кто остался жив.
15:02:03 15-05-2025
ежемесячная выплата для ветеранов боевых действий сейчас составляет 4,5 тысячи рублей. Мало, неуважительно мало, учитывая даже пенсию инвалидов 3 группы. Первые возвращаются с кучей болячек, вторые сидят дома в тепле и на лекарствах. Где логика?