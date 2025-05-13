Эту сумму будут перечислять ежемесячно, сообщил председатель Соцфонда РФ Сергей Чирков

13 мая 2025, 06:55, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Сразу несколько новых мер поддержки российских матерей появится в ближайшее время. Об этом в беседе с "Российской газетой" рассказал глава Социального фонда России Сергей Чирков. По его словам, в ближайшее время соответствующий законопроект будут рассматривать в Госдуме. Одно из самых громких нововведений – ежемесячная выплата в размере 72 тысяч рублей.

О том, кому будут положены эти деньги и когда их начнут выплачивать, – в материале amic.ru.

1 Что за выплата в размере 72 тысяч рублей появится в России? Это будет выплата для многодетных россиянок, удостоенных звания "Мать-героиня". О том, что такую меру поддержки введут, amic.ru уже писал: идея принадлежит президенту страны Владимиру Путину Дело в том, что "Матерей-героинь" уравняют в соцгарантиях с Героями Труда. Среди них как раз и есть ежемесячная выплата, размер которой сейчас составляет чуть более 72 тысяч рублей. Столько удостоенные звания мамы и будут получать. Причем выплату назначат либо сразу после присвоения звания, либо после вступления в силу закона, если звание уже присвоено. Ежемесячная выплата ежегодно индексируется, подчеркнул Чирков. "Матери-героини приравнены к Героям Труда. Они будут получать более 72 тысяч рублей в месяц", – резюмировал председатель Соцфонда.

2 Сколько нужно родить детей, чтобы получать 72 тысячи рублей ежемесячно? Звание "Мать-героиня" в России присваивают женщинам, которые родили или усыновили не менее десяти детей. В условиях также сказано, что и мать, и дети должны иметь гражданство РФ. Десятому ребенку должно быть больше года.

3 В течение какого периода многодетной матери будут выплачивать 72 тысячи рублей ежемесячно? Эта выплата будет назначаться пожизненно, заявил Сергей Чирков.

4 Правда ли, что у многодетных матерей будет еще и прибавка к пенсии? Да. Приравнивание "Матерей-героинь" к Героям Труда также даст им право на доплату к пенсии в размере 36 тысяч рублей. Чирков подчеркнул, что выплата в размере 72 тысяч рублей при этом никуда не исчезнет. "Таким образом, если такая мама уже на пенсии и не работает, ее доход увеличится более чем на 100 тысяч рублей в месяц", – передает его слова "РГ"

5 Как изменится расчет страхового стажа для пенсий многодетных матерей? Систему учета стажа кардинально переработают, чтобы многодетные матери получили больше преимуществ. "Сейчас в страховой стаж мамы засчитывается уход за каждым ребенком до полутора лет, но не больше шести лет в сумме. Пенсионные коэффициенты начисляются за каждый полный год ухода, но не более чем за четырьмя детьми. По новому закону в стаж войдет уход за всеми детьми до полутора лет – за пятого, шестого и последующих", – объяснил глава Соцфонда. Так, за уход за первым ребенком женщине будут ежегодно начислять 1,8 пенсионного балла, за вторым – 3,6 пенсионного балла, а за третьим и последующими – 5,4 балла. Он пояснил, что обычному россиянину, чтобы заработать 5,4 коэффициента за год, нужно получать не менее 125 тысяч рублей в месяц.