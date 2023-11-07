Московская компания запустит гречневый завод в Алтайском крае

Предприятие уже готово к приему зерна

07 ноября 2023, 22:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Московская компания "Вега-Инжиниринг" запустит в Барнауле гречневый завод. Об этом сообщает "Алтапресс".

Предприятие будет находиться на площадке местного элеватора. Сейчас здесь проводят пусконаладочные работы. Предполагается, что в сутки завод сможет перерабатывать 150 тонн гречихи. Часть сырья на элеваторе имеется, предприятие готово принимать новое зерно.