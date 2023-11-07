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Московская компания запустит гречневый завод в Алтайском крае

Предприятие уже готово к приему зерна

07 ноября 2023, 22:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Московская компания "Вега-Инжиниринг" запустит в Барнауле гречневый завод. Об этом сообщает "Алтапресс".

Предприятие будет находиться на площадке местного элеватора. Сейчас здесь проводят пусконаладочные работы. Предполагается, что в сутки завод сможет перерабатывать 150 тонн гречихи. Часть сырья на элеваторе имеется, предприятие готово принимать новое зерно.

"Думаю, что цех по переработке гречихи будет запущен уже в этом году", – сказал начальник Алтайпищепрома Александр Большаков.

Алтайский край сельское хозяйство

Комментарии 9

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миха

22:28:21 07-11-2023

Куда налог пойдёт ? В Москву или в бюджет края ?

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Гость

07:05:22 08-11-2023

Только НДФЛ, остальное в маЦкву🤣

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Гость

08:11:24 08-11-2023

Вот так новость , как будто 1000 рабочих мест появилось

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Я с Алтая

09:00:04 08-11-2023

Очень уж хорошо наши Алтайские компании выручают с производства гречихи, что столица присосалась. И будут нам же эту гречиху продавать по заоблачной цене.

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Андрей

09:03:56 08-11-2023

Сначала все ХПП задушили, сейчас заводы открывают и налоги с края уйдут. Зато туризм!

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Гость

09:37:48 08-11-2023

Опять щупальцы Москвы. Где местные болотные воротилы?

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ВЕТЕРАН 22 ru

10:22:09 08-11-2023

На Алтае достаточно своего производства различных круп включая гречку, а мы опять запускаем в регион московских и доводим до банкротства местных производителей! К тому же вопрос с налогами.

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гость

11:23:00 08-11-2023

Они там гречку уже год производят!

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Гость

20:25:34 09-11-2023

А то нет в Алтайском крае производителей гречихи....и других круп. Все соки выкачали с регионов :-(

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