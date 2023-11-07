Московская компания запустит гречневый завод в Алтайском крае
Предприятие уже готово к приему зерна
07 ноября 2023, 22:10, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Московская компания "Вега-Инжиниринг" запустит в Барнауле гречневый завод. Об этом сообщает "Алтапресс".
Предприятие будет находиться на площадке местного элеватора. Сейчас здесь проводят пусконаладочные работы. Предполагается, что в сутки завод сможет перерабатывать 150 тонн гречихи. Часть сырья на элеваторе имеется, предприятие готово принимать новое зерно.
"Думаю, что цех по переработке гречихи будет запущен уже в этом году", – сказал начальник Алтайпищепрома Александр Большаков.
22:28:21 07-11-2023
Куда налог пойдёт ? В Москву или в бюджет края ?
07:05:22 08-11-2023
Только НДФЛ, остальное в маЦкву🤣
08:11:24 08-11-2023
Вот так новость , как будто 1000 рабочих мест появилось
09:00:04 08-11-2023
Очень уж хорошо наши Алтайские компании выручают с производства гречихи, что столица присосалась. И будут нам же эту гречиху продавать по заоблачной цене.
09:03:56 08-11-2023
Сначала все ХПП задушили, сейчас заводы открывают и налоги с края уйдут. Зато туризм!
09:37:48 08-11-2023
Опять щупальцы Москвы. Где местные болотные воротилы?
10:22:09 08-11-2023
На Алтае достаточно своего производства различных круп включая гречку, а мы опять запускаем в регион московских и доводим до банкротства местных производителей! К тому же вопрос с налогами.
11:23:00 08-11-2023
Они там гречку уже год производят!
20:25:34 09-11-2023
А то нет в Алтайском крае производителей гречихи....и других круп. Все соки выкачали с регионов :-(