Рыба сильно подорожает в России из-за пошлин на российское топливо
Проблема заключается в постановлении правительства № 1637 от 5 октября
02 ноября 2023, 13:42, ИА Амител
В России из-за пошлин на вывоз топлива удорожает рыбный промысел, что приведет к росту цен на рыбную продукцию, пишет РБК.
"Введение пошлины повлечет увеличение себестоимости производства практически всей рыбной продукции, выпускаемой российскими рыбодобывающими компаниями", – отметил глава Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.
В частности, доля топлива в себестоимости производства рыбной продукции вырастет до 44%, а увеличение самой себестоимости рыбной продукции – в среднем на 29%.
Проблема заключается в постановлении правительства № 1637 от 5 октября, согласно которому на вывоз судового топлива из России должен применяться повышающий коэффициент – 50 тысяч рублей за тонну.
Суть в том, что экономика рыболовства построена на непрерывности промысла. Суда в течение рейса, который может длиться до полугода, заправляют танкеры прямо в море. Промысел ведется как в национальных водах, так и за их пределами. При этом даже воды исключительной экономической зоны России, где добывается более 78% всего вылова, не относятся к таможенной территории страны.
"Поэтому для припасов и топлива, необходимого для обеспечения деятельности рыбопромысловых судов, необходимо оформлять документы об их вывозе с таможенной территории России", – пояснили в ассоциации.
Проще говоря, даже если промысел ведется на территории России, российское топливо для рыболовных судов подорожает из-за пошлин на вывоз топлива с территории России.
Напомним, что в начале октября президент России Владимир Путин поручил правительству простимулировать россиян на поедание рыбы.
13:51:24 02-11-2023
"из-за пошлин удорожает" - это пять.
13:57:00 02-11-2023
президент России Владимир Путин поручил правительству простимулировать россиян на поедание рыбы --------- Вот это стимулятор)))))))))
14:09:12 02-11-2023
С каждым днем становится жить лучше, веселей, богаче! Спасибо партии родной, правительству и ему, спасибо.
14:09:33 02-11-2023
дурдом(
14:17:20 02-11-2023
Да разберутся с топливом для своих то, это ж не экспорт, что пургу то в статейках ляпать по быстрому ? Опять кто-то любыми путями стремится обгадить власть ?
14:36:33 02-11-2023
Гость (14:17:20 02-11-2023) Опять кто-то любыми путями стремится обгадить власть ? Власть сама в своем обгаживании замечательно справляется. А вы желаете ее обелить? Тогда вперед и с песней! Музыка народная, слова хороводные. Первые строчки я вам напишу, далее самостоятельно ищите и заучивайте. Итак песня. "Двадцать первый век настал, Шар земной от войн устал. Населенье шара - гегемон достал. В Евросоюзе мнения нет". Ну и так далее. Удачи в заучивании.
14:19:48 02-11-2023
Уже куда дороже, и так уже не берем
14:20:06 02-11-2023
ох.... ох, какая новость!
14:25:24 02-11-2023
вот у нас все через Ж..ПУ, заправляем свои корабли но оформляем топливо на вывоз, поэтому удорожание....вот идиотизм то..... и это у страны с топливом и рыбой! твою дивизию....
14:36:53 02-11-2023
Ну наконец то!
14:37:42 02-11-2023
Не хватает еще пошлины на ввоз рыбы.
14:38:36 02-11-2023
Нет информации куда сбывают улов рыбы, если в другую страну тогда пусть раскошеливаются, а если в Россию на наши прилавки ,тогда вопрос к Правительству
14:44:26 02-11-2023
Гость (14:38:36 02-11-2023) Нет информации куда сбывают улов рыбы, если в другую страну ... ага, надо правительству ещё повысить пошлины на вывоз рыбы и морепродуктов
15:06:45 02-11-2023
Кабмин РФ заставит регионы пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения.
15:15:14 02-11-2023
Джамшут (15:06:45 02-11-2023) Кабмин РФ заставит регионы пересмотреть тарифы на электроэне... В сторону увеличения)))
15:17:15 02-11-2023
Ай, да правительство у нас))) Всюду то они поспевают, ничего из вида не выпускают. Удачная путина нынче и тут они тут как тут. Поесть рыбы не дают. Бессовестные
15:21:02 02-11-2023
Да наши эффективные управленцы золотой прииск и алмазные копи обанкротят.
15:34:54 02-11-2023
Сначала на всех ресурсах хвалились, что выловили в 3 раза больше, что якобы привело к снижению закупочных цен на 30%.
15:55:08 02-11-2023
Удачная путина нынче----- скорее всего, неудавшаяся продажа))
15:59:50 02-11-2023
Может, в консерватории что-то поправить, не?
16:14:18 02-11-2023
Я так думаю, что опять Терешкову завалили мешками с письмами, чтобы подняли цену на рыбу.
21:55:07 02-11-2023
Бензин подорожал, потому что подорожала транспортировка бензина из-за подорожания бензина.
07:29:44 03-11-2023
Санкции даром не объявляются и эффективность их достаточно высока. Деньги нужны государству. А избавиться от МВФ и Центробанка не можем. Статья 75 пункты 1, 2. Центробанк де-юре и де-факто не зависит от государства. А люди будут винить кого угодно, но только не вникать в проблему.
09:04:06 03-11-2023
Гость (07:29:44 03-11-2023) Санкции даром не объявляются и эффективность их достаточно в... Это к тому, что от санкций мы не страдаем, на всём своём живем.
12:44:34 03-11-2023
Гость (09:04:06 03-11-2023) Это к тому, что от санкций мы не страдаем, на всём своём жив... Да,мы пытаемся жить на своем, но как-то получается не очень. Тяжело хорошо жить отдавая 1 миллиард долларов в сутки США. Загляните сюда https://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_m/