Проблема заключается в постановлении правительства № 1637 от 5 октября

02 ноября 2023, 13:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России из-за пошлин на вывоз топлива удорожает рыбный промысел, что приведет к росту цен на рыбную продукцию, пишет РБК.

"Введение пошлины повлечет увеличение себестоимости производства практически всей рыбной продукции, выпускаемой российскими рыбодобывающими компаниями", – отметил глава Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

В частности, доля топлива в себестоимости производства рыбной продукции вырастет до 44%, а увеличение самой себестоимости рыбной продукции – в среднем на 29%.

Проблема заключается в постановлении правительства № 1637 от 5 октября, согласно которому на вывоз судового топлива из России должен применяться повышающий коэффициент – 50 тысяч рублей за тонну.

Суть в том, что экономика рыболовства построена на непрерывности промысла. Суда в течение рейса, который может длиться до полугода, заправляют танкеры прямо в море. Промысел ведется как в национальных водах, так и за их пределами. При этом даже воды исключительной экономической зоны России, где добывается более 78% всего вылова, не относятся к таможенной территории страны.

"Поэтому для припасов и топлива, необходимого для обеспечения деятельности рыбопромысловых судов, необходимо оформлять документы об их вывозе с таможенной территории России", – пояснили в ассоциации.

Проще говоря, даже если промысел ведется на территории России, российское топливо для рыболовных судов подорожает из-за пошлин на вывоз топлива с территории России.

Напомним, что в начале октября президент России Владимир Путин поручил правительству простимулировать россиян на поедание рыбы.