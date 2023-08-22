Московские аэропорты закрывали на вылеты и прилеты

22 августа под столицей сбили беспилотники

22 августа 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Аэропорты Москвы Внуково, Шереметьево и Домодедово 22 августа закрывали на вылеты и прилеты, часть рейсов перенесли в Нижний Новгород и Жуковский.

Как сообщает ТАСС, задержано было свыше десяти рейсов, которые должны были отправляться или прибыть в Москву с 01:30 до 03:00 по местному времени.

Сейчас вылеты возобновлены.

Напомним, 22 августа под столицей военные сбили два ударных беспилотника. На местах происшествий работают экстренные службы.