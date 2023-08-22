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Московские аэропорты закрывали на вылеты и прилеты

22 августа под столицей сбили беспилотники

22 августа 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Аэропорты Москвы Внуково, Шереметьево и Домодедово 22 августа закрывали на вылеты и прилеты, часть рейсов перенесли в Нижний Новгород и Жуковский.

Как сообщает ТАСС, задержано было свыше десяти рейсов, которые должны были отправляться или прибыть в Москву с 01:30 до 03:00 по местному времени.

Сейчас вылеты возобновлены.

Напомним, 22 августа под столицей военные сбили два ударных беспилотника. На местах происшествий работают экстренные службы.

Москва Аэропорт

Комментарии 4

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Гость

09:36:57 22-08-2023

И всех всё устраивает ...

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Гость

09:55:46 22-08-2023

Гость (09:36:57 22-08-2023) И всех всё устраивает ...... Есть другие предложения?

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Гость

09:48:02 22-08-2023

А до Нижнего на автобусах везли?

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Гость

11:45:18 22-08-2023

Закрылись от прилетов?

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