Московские аэропорты закрывали на вылеты и прилеты
22 августа под столицей сбили беспилотники
22 августа 2023, 09:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Аэропорты Москвы Внуково, Шереметьево и Домодедово 22 августа закрывали на вылеты и прилеты, часть рейсов перенесли в Нижний Новгород и Жуковский.
Как сообщает ТАСС, задержано было свыше десяти рейсов, которые должны были отправляться или прибыть в Москву с 01:30 до 03:00 по местному времени.
Сейчас вылеты возобновлены.
Напомним, 22 августа под столицей военные сбили два ударных беспилотника. На местах происшествий работают экстренные службы.
09:36:57 22-08-2023
И всех всё устраивает ...
09:55:46 22-08-2023
Гость (09:36:57 22-08-2023) И всех всё устраивает ...... Есть другие предложения?
09:48:02 22-08-2023
А до Нижнего на автобусах везли?
11:45:18 22-08-2023
Закрылись от прилетов?