Московский военный хор перепел "Сигма-боя" на армейский лад

В ролике говорится, что это песня о настоящем "Сигма-бое"

23 февраля 2025, 14:34, ИА Амител

Московский военный хор перепел популярную у молодежи песню "Сигма-бой" на армейский лад. Видео опубликовал Telegram-канал "Военкоры Русской Весны".

Клип о военных был записан в преддверии Дня защитника Отечества. Одна из строчек гласит, что настоящий "сигма-бой – за Отечество горой".

Трек российских школьниц "Сигма-бой" бьет рекорды: только в сервисе Spotify песня набрала более 40 миллионов прослушиваний. В десятках стран Европы, в Канаде и Китае трек возглавляет чарты. Песня стала № 1 и в Германии, где ее уже предложили запретить из-за влияния на детей и навязывания патриархата.