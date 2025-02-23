Московский военный хор перепел "Сигма-боя" на армейский лад
В ролике говорится, что это песня о настоящем "Сигма-бое"
23 февраля 2025, 14:34, ИА Амител
Московский военный хор перепел популярную у молодежи песню "Сигма-бой" на армейский лад. Видео опубликовал Telegram-канал "Военкоры Русской Весны".
Клип о военных был записан в преддверии Дня защитника Отечества. Одна из строчек гласит, что настоящий "сигма-бой – за Отечество горой".
Трек российских школьниц "Сигма-бой" бьет рекорды: только в сервисе Spotify песня набрала более 40 миллионов прослушиваний. В десятках стран Европы, в Канаде и Китае трек возглавляет чарты. Песня стала № 1 и в Германии, где ее уже предложили запретить из-за влияния на детей и навязывания патриархата.
16:29:45 23-02-2025
Вот и сравните сколько просмотров у ряженых-песнохорок и и у задорных-девчушек
19:45:55 23-02-2025
Гость (16:29:45 23-02-2025) Вот и сравните сколько просмотров у ряженых-песнохорок и и у... Чайфридершаи отминусовались ?
17:31:12 23-02-2025
Как-то неудобно мне, стыдно что ли...
19:40:44 23-02-2025
Гость (17:31:12 23-02-2025) Как-то неудобно мне, стыдно что ли...... и мне стыдно
19:57:03 23-02-2025
Гость (17:31:12 23-02-2025) Как-то неудобно мне, стыдно что ли...... Кринж это сейчас называется, на молодёжном сленге.
20:32:27 23-02-2025
Гость (17:31:12 23-02-2025) Как-то неудобно мне, стыдно что ли...... Есть такая фигня, согласен.
19:48:45 23-02-2025
Гость (17:31:12 23-02-2025) Как-то неудобно мне, стыдно что ли...... Да ладно вам!
Про альфа-самцов все слышали. Вот портрет Сигмы:
"Чем сигма-самец отличается от альфы и омеги?
Сигмы находятся на одном уровне с альфами, но при этом за пределами пирамиды. Они обладают лидерскими качествами наравне с альфами, но осознанно игнорируют иерархическую систему. То есть для сигмы неважно одобрение окружающих, он не пытается завладеть их вниманием, вести за собой. Сигмы — часто интроверты, которым не нужны шум и суета, они спокойны, собранны и самодостаточны.
В отличие от альфа-самцов сигмы не высокомерны и не пытаются «задавить» авторитетом вопреки воле другого человека. Они кажутся простыми и доступными, заряжают окружающих энергией и поражают целеустремленностью. Сигмы не рвутся в бой, чтобы достигнуть вершины, однако часто оказываются на ней по умолчанию благодаря трудолюбию и лидерским качествам. На начальном этапе, когда у сигмы нет высокого статуса, его нередко путают с омега-самцом — кем-то, кто привык оставаться на вторых ролях. На самом деле в отличие от сигм омеги хотят добиться признания, но не знают, как это сделать: им не хватает смелости и уверенности. Сигмы же ставят перед собой амбициозные цели и достигают их, не считаясь с общественным порицанием, отчего нередко забирают главенствующую позицию у альф".(с)
Короче, большинство понимает, про кого поют.
20:52:52 23-02-2025
Гость (19:48:45 23-02-2025) Да ладно вам!Про альфа-самцов все слышали. Вот портрет С... Отлично, давно поисковиком пользоваться научились? Когда малолетние блогерши про Боев своих поют хоть сигма, хоть бета, это одно, а когда военный хор это чуть-чуть другое. Да и Бои эти слово прям сугубо Российское.
23:07:50 23-02-2025
гость (20:52:52 23-02-2025) Отлично, давно поисковиком пользоваться научились? Когда мал... Жаль, что вы поисковиком пользоваться не умеете, вам было бы полезно. Узнали бы подоплеку, если так не отдупляете.
20:39:06 23-02-2025
Сойдет
08:15:37 24-02-2025
А мне нравица!!!
14:37:17 24-02-2025
Из каждого утюга про этих девочек вещают, педофилы хорош облизываться вам не дадут, ну или дадут не то чего ожидаете.
Ладно хоть про дом 2 молчат, не так активно раскручивают как этих девчонок.
А что до хора, то вместо сигмы лучше бы перепели сектора газа любую из композиции.
Будь то туман, пора домой и так далее.