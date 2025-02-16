В Госдуме потребовали "крутить" российские песни в общественных местах

По мнению депутата, отечественная музыка должна играть по радио и ТВ

16 февраля 2025, 18:43, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com / Dimmis Vart

Депутат Борис Чернышов предложил чаще включать российскую музыку в общественных местах, на радио и телевидении, сообщает Shot.

Парламентарий убежден, что отечественная не уступает зарубежной, тем более российские песни нравятся западному слушателю.

"На Западе все "подсели" на "Сигма-бой". У нас есть хорошая музыка, ее нужно продвигать", – сказал Чернышов.

Он предлагает "крутить" российские песни в ресторанах, торговых центрах, магазинах, спортзалах. Депутат привел в пример Францию, где в общественных местах, на ТВ и радио процент французской музыки должен быть не менее 40.