НОВОСТИОбщество

В Госдуме потребовали "крутить" российские песни в общественных местах

По мнению депутата, отечественная музыка должна играть по радио и ТВ

16 февраля 2025, 18:43, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com / Dimmis Vart
Российский флаг / Фото: unsplash.com / Dimmis Vart

Депутат Борис Чернышов предложил чаще включать российскую музыку в общественных местах, на радио и телевидении, сообщает Shot.

Парламентарий убежден, что отечественная не уступает зарубежной, тем более российские песни нравятся западному слушателю.

"На Западе все "подсели" на "Сигма-бой". У нас есть хорошая музыка, ее нужно продвигать", – сказал Чернышов.

Он предлагает "крутить" российские песни в ресторанах, торговых центрах, магазинах, спортзалах. Депутат привел в пример Францию, где в общественных местах, на ТВ и радио процент французской музыки должен быть не менее 40.

"Мы должны двигаться по этому пути", – считает парламентарий.

SHAMAN / Кадр из клипа на песню

Песни SHAMAN и Газманова могут появиться в школьной программе уже в сентябре

Депутат уверен, что дети начнут изучать "патриотические песни современных авторов" уже со следующего учебного года
НОВОСТИНаука и образование
Россия Госдума инициативы

Комментарии 21

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Санечек

18:57:58 16-02-2025

надписи вывески названия на русском языки и русскими буквами-в том числе на авто!

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Гость

19:13:42 16-02-2025

За деньги ДА, за деньги ДА

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Шинник

19:35:01 16-02-2025

Гость (19:13:42 16-02-2025) За деньги ДА, за деньги ДА... Вам возвращая ваш портрет
Я о любви вас не молю
В моем письме упрека нет
Я вас по-прежнему люблю

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Гость

19:18:35 16-02-2025

А мы смеялись над новостями про Украину, где гоняют людей за прослушивание русскоязычных песен.

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Russkiy

19:52:47 16-02-2025

Сейчас опасно крутить музыку в общественных местах. Правообладатель может и предъявить. Потом не рассчитаешься.

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Гость

19:59:29 16-02-2025

"Сигма-бой" - хорошая музыка? Жесть.

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гость

20:19:10 16-02-2025

Заметно особенно в маршрутках - сегодня слушал в газеле весь блатной жаргон с запахом и дымом сигаре водителя Просто все это дурь.

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Гость

21:17:26 16-02-2025

гость (20:19:10 16-02-2025) Заметно особенно в маршрутках - сегодня слушал в газеле весь... Зато если что за базар ответить сможете

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ДВМ

20:56:26 16-02-2025

"Ах, черемуха белая" из каждого ларька в 1990 году.

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Sic semper tyrannis

21:03:31 16-02-2025

А Цоя или Сплин тоже будут крутить? Или это другое?

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ДМВ

22:06:36 16-02-2025

Sic semper tyrannis (21:03:31 16-02-2025) А Цоя или Сплин тоже будут крутить? Или это другое? ... Муси или пуси будут крутить от заслуженных артистов

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Гость

07:29:19 17-02-2025

Sic semper tyrannis (21:03:31 16-02-2025) А Цоя или Сплин тоже будут крутить? Или это другое? ... А чо с Цоем не так? Отличный репертуар. Классика.

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Бартоломео

08:25:10 17-02-2025

Гость (07:29:19 17-02-2025) А чо с Цоем не так? Отличный репертуар. Классика.... Перемен, требуют наши сердца ... Минимум на двушечку! Хе-хе

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Гость

08:54:58 17-02-2025

Бартоломео (08:25:10 17-02-2025) Перемен, требуют наши сердца ... Минимум на двушечку! Хе-хе... Если вы немного в теме, то должны знать какой смысл Цой вкладывал в эти строки. Речь шла о переменах внутри себя. Поищите интервью. И Каспарян тоже говорил что Кино это вне политики. Поэтому не нужно приписывать автору то к чему он не призывал, только потому что так воспринимаете это Вы.

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Гость

22:24:36 16-02-2025

Только не это.

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Элен без ребят

22:59:23 16-02-2025

пришлось ознакомиться с этим сигма боем. и вот это он предлагает крутить в общественных местах?! кстати, а зачем в общественных местах музыка? мы и так окружены излишним шумом, ещё и вот это все... я до сих пор подпрыгиваю вспоминая отечественную песню "подружки- печенюшки" из МРа))

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Константин

01:05:47 17-02-2025

Что то ничего не говорится про репертуар.

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Гость

08:03:03 17-02-2025

Константин (01:05:47 17-02-2025) Что то ничего не говорится про репертуар. ... В Думе под отечественными, похоже, имеют в виду советские. Ну, не "Сигма-бой" же крутить. Хотя западным зрителям-слушателям зашло!

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Дюша

08:53:36 17-02-2025

А есть российские песни? То, что на МУЗТВ играет к песням отношения не имеет. Вся песенная культура осталась в СССР.

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Гость

09:48:53 17-02-2025

Интересно, а депутат, радио, телевиденье, сигма, бой - исконно русские слова?

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Гость

12:06:44 17-02-2025

Согласен. Патриотизм надо развивать. Очень не плохой репертуар у Сектора газа, Шнура. Особенно нравится песня Москва по ком звонят твои колокола...

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