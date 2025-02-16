В Госдуме потребовали "крутить" российские песни в общественных местах
По мнению депутата, отечественная музыка должна играть по радио и ТВ
16 февраля 2025, 18:43, ИА Амител
Депутат Борис Чернышов предложил чаще включать российскую музыку в общественных местах, на радио и телевидении, сообщает Shot.
Парламентарий убежден, что отечественная не уступает зарубежной, тем более российские песни нравятся западному слушателю.
"На Западе все "подсели" на "Сигма-бой". У нас есть хорошая музыка, ее нужно продвигать", – сказал Чернышов.
Он предлагает "крутить" российские песни в ресторанах, торговых центрах, магазинах, спортзалах. Депутат привел в пример Францию, где в общественных местах, на ТВ и радио процент французской музыки должен быть не менее 40.
"Мы должны двигаться по этому пути", – считает парламентарий.
18:57:58 16-02-2025
надписи вывески названия на русском языки и русскими буквами-в том числе на авто!
19:13:42 16-02-2025
За деньги ДА, за деньги ДА
19:35:01 16-02-2025
Гость (19:13:42 16-02-2025) За деньги ДА, за деньги ДА... Вам возвращая ваш портрет
Я о любви вас не молю
В моем письме упрека нет
Я вас по-прежнему люблю
19:18:35 16-02-2025
А мы смеялись над новостями про Украину, где гоняют людей за прослушивание русскоязычных песен.
19:52:47 16-02-2025
Сейчас опасно крутить музыку в общественных местах. Правообладатель может и предъявить. Потом не рассчитаешься.
19:59:29 16-02-2025
"Сигма-бой" - хорошая музыка? Жесть.
20:19:10 16-02-2025
Заметно особенно в маршрутках - сегодня слушал в газеле весь блатной жаргон с запахом и дымом сигаре водителя Просто все это дурь.
21:17:26 16-02-2025
гость (20:19:10 16-02-2025) Заметно особенно в маршрутках - сегодня слушал в газеле весь... Зато если что за базар ответить сможете
20:56:26 16-02-2025
"Ах, черемуха белая" из каждого ларька в 1990 году.
21:03:31 16-02-2025
А Цоя или Сплин тоже будут крутить? Или это другое?
22:06:36 16-02-2025
Sic semper tyrannis (21:03:31 16-02-2025) А Цоя или Сплин тоже будут крутить? Или это другое? ... Муси или пуси будут крутить от заслуженных артистов
07:29:19 17-02-2025
Sic semper tyrannis (21:03:31 16-02-2025) А Цоя или Сплин тоже будут крутить? Или это другое? ... А чо с Цоем не так? Отличный репертуар. Классика.
08:25:10 17-02-2025
Гость (07:29:19 17-02-2025) А чо с Цоем не так? Отличный репертуар. Классика.... Перемен, требуют наши сердца ... Минимум на двушечку! Хе-хе
08:54:58 17-02-2025
Бартоломео (08:25:10 17-02-2025) Перемен, требуют наши сердца ... Минимум на двушечку! Хе-хе... Если вы немного в теме, то должны знать какой смысл Цой вкладывал в эти строки. Речь шла о переменах внутри себя. Поищите интервью. И Каспарян тоже говорил что Кино это вне политики. Поэтому не нужно приписывать автору то к чему он не призывал, только потому что так воспринимаете это Вы.
22:24:36 16-02-2025
Только не это.
22:59:23 16-02-2025
пришлось ознакомиться с этим сигма боем. и вот это он предлагает крутить в общественных местах?! кстати, а зачем в общественных местах музыка? мы и так окружены излишним шумом, ещё и вот это все... я до сих пор подпрыгиваю вспоминая отечественную песню "подружки- печенюшки" из МРа))
01:05:47 17-02-2025
Что то ничего не говорится про репертуар.
08:03:03 17-02-2025
Константин (01:05:47 17-02-2025) Что то ничего не говорится про репертуар. ... В Думе под отечественными, похоже, имеют в виду советские. Ну, не "Сигма-бой" же крутить. Хотя западным зрителям-слушателям зашло!
08:53:36 17-02-2025
А есть российские песни? То, что на МУЗТВ играет к песням отношения не имеет. Вся песенная культура осталась в СССР.
09:48:53 17-02-2025
Интересно, а депутат, радио, телевиденье, сигма, бой - исконно русские слова?
12:06:44 17-02-2025
Согласен. Патриотизм надо развивать. Очень не плохой репертуар у Сектора газа, Шнура. Особенно нравится песня Москва по ком звонят твои колокола...