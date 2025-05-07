В аэропорту Шереметьево дважды вводили план "Ковер"

07 мая 2025, 10:27, ИА Амител

Последствия атаки БПЛА на Саранск / Фото: Shot

Российские силы ПВО отражают атаку беспилотников, летящих на Москву. Начиная с вечера 6 мая на подлете к столице сбито уже 17 БПЛА. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По данным Baza, летательные аппараты сбили над подмосковным Красноармейском. В данный момент на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

На фоне атаки беспилотников работу аэропортов Шереметьево и Внуково временно ограничивали. По данным Росавиации, запрет на прием и выпуск воздушных судов в Шереметьево устанавливали дважды.

Кроме того, об атаке БПЛА на город и активной работе сил ПВО сообщают жители Саранска, пишет Shot. По словам местных жителей, примерно в 06:00 их разбудила тревожная сирена, несколько мощных взрывов прогремело в одном из промышленных районов. После начался пожар недалеко от местного завода на Химмаше.

Официальной информации о последствиях атаки пока нет.