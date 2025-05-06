Большинство дронов ликвидировали над Брянской областью

06 мая 2025, 15:50, ИА Амител

Последствия атаки беспилотников на Брянскую область / Фото: Baza

В ночь на 6 мая российские силы ПВО сбили 105 украинских дронов в 11 регионах. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"С 21:00 до 04:00 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в публикации.

Большинство из них – 32 дрона – ликвидировали над Брянской областью. Как пишет Baza, в селе Кирилловка в результате атаки сгорело десять домов, повреждения получили еще 25.

Кроме того, БПЛА уничтожили над территориями следующих регионов:

22 – над Воронежской областью;

19 – в Московском регионе;

10 – в Пензенской области;

9 – в Калужской области;

6 – в Белгородской области;

по 2 – в Липецкой и Самарской областях;

по 1 – во Владимирской, Курской и Ростовской областях.

Напомним, в Москве обломки беспилотника повредили жилой дом. Пострадавших в ходе происшествия нет. Кроме того, из-за атаки вводили временные ограничения на работу четырех столичных аэропортов – Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковского.