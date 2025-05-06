Силы ПВО уничтожили 105 украинских беспилотников над 11 российскими регионами
Большинство дронов ликвидировали над Брянской областью
06 мая 2025, 15:50, ИА Амител
В ночь на 6 мая российские силы ПВО сбили 105 украинских дронов в 11 регионах. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"С 21:00 до 04:00 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в публикации.
Большинство из них – 32 дрона – ликвидировали над Брянской областью. Как пишет Baza, в селе Кирилловка в результате атаки сгорело десять домов, повреждения получили еще 25.
Кроме того, БПЛА уничтожили над территориями следующих регионов:
- 22 – над Воронежской областью;
- 19 – в Московском регионе;
- 10 – в Пензенской области;
- 9 – в Калужской области;
- 6 – в Белгородской области;
- по 2 – в Липецкой и Самарской областях;
- по 1 – во Владимирской, Курской и Ростовской областях.
Напомним, в Москве обломки беспилотника повредили жилой дом. Пострадавших в ходе происшествия нет. Кроме того, из-за атаки вводили временные ограничения на работу четырех столичных аэропортов – Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковского.
16:09:41 06-05-2025
Летят сотни дронов самолетного типа. Сотни! Почему не отслеживается место пуска? Почему не наносятся удары по местам их сосредоточения? Почему не наносятся удары по местам их производства, хранения? Почему не уничтожена логистическая структура поставки этих дронов? Потому что это не война, это бизнес. А брянские и курские потерпят. Все потерпят.