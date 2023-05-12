Москвич насиловал 16-летнюю падчерицу, а ее мать снимала всё на видео

Сотрудники полиции задержали сначала мужчину, а затем пришли за женщиной

12 мая 2023, 17:18, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Москве 41-летний инженер насиловал 16-летнюю падчерицу, а мать девочки снимала всё на камеру. Об этом сообщает Shot.

Пара пыталась заработать на видео для взрослых, а в качестве актрисы выступила 16-летняя девочка. Снимали как видео, так и фото, которые сливали в Сеть.

Всё происходило в квартире на Волжском бульваре, куда нагрянули полицейские. Сначала они задержали мужчину, а затем пришли и за женщиной.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела.