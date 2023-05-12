НОВОСТИПроисшествия

Москвич насиловал 16-летнюю падчерицу, а ее мать снимала всё на видео

Сотрудники полиции задержали сначала мужчину, а затем пришли за женщиной

12 мая 2023, 17:18, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Москве 41-летний инженер насиловал 16-летнюю падчерицу, а мать девочки снимала всё на камеру. Об этом сообщает Shot.

Пара пыталась заработать на видео для взрослых, а в качестве актрисы выступила 16-летняя девочка. Снимали как видео, так и фото, которые сливали в Сеть.

Всё происходило в квартире на Волжском бульваре, куда нагрянули полицейские. Сначала они задержали мужчину, а затем пришли и за женщиной.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела.

Происшествия

Комментарии 4

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Гость

19:08:08 12-05-2023

Только вешать этих аморальных уродов а не сроки за наш счет. Общество не обязано содержать подобного рода тварей. Только очищаться и избавляться как от мутантов человека.Их не исправить.

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Гость

07:25:26 13-05-2023

Гость (19:08:08 12-05-2023) Только вешать этих аморальных уродов а не сроки за наш счет.... Гость!Только согласиться с Вашим предложением остается.Все остальные меры бесполезны.

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Гость

10:30:53 15-05-2023

Зачем я это прочитала!!!

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Гость

10:31:18 15-05-2023

Боже....Такое разве возможно....????

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