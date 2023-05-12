Москвич насиловал 16-летнюю падчерицу, а ее мать снимала всё на видео
Сотрудники полиции задержали сначала мужчину, а затем пришли за женщиной
12 мая 2023, 17:18, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Москве 41-летний инженер насиловал 16-летнюю падчерицу, а мать девочки снимала всё на камеру. Об этом сообщает Shot.
Пара пыталась заработать на видео для взрослых, а в качестве актрисы выступила 16-летняя девочка. Снимали как видео, так и фото, которые сливали в Сеть.
Всё происходило в квартире на Волжском бульваре, куда нагрянули полицейские. Сначала они задержали мужчину, а затем пришли и за женщиной.
В отношении задержанных возбудили уголовные дела.
19:08:08 12-05-2023
Только вешать этих аморальных уродов а не сроки за наш счет. Общество не обязано содержать подобного рода тварей. Только очищаться и избавляться как от мутантов человека.Их не исправить.
07:25:26 13-05-2023
Гость (19:08:08 12-05-2023) Только вешать этих аморальных уродов а не сроки за наш счет.... Гость!Только согласиться с Вашим предложением остается.Все остальные меры бесполезны.
10:30:53 15-05-2023
Зачем я это прочитала!!!
10:31:18 15-05-2023
Боже....Такое разве возможно....????