Россиянка снимала порно с участием девятилетнего сына

Следователи возбудили дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении ребёнка"

11 мая 2023, 17:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жительница Дзержинска снимала порно с участием девятилетнего сына и сливала ролики в Сеть. Об этом сообщает Mash.

40-летнюю женщину задержали в Московской области. Предварительно, вместе с 26-летним партнёром она снимала ролики, в которых участвовал её девятилетний сын. Отмечается, что мальчик рос без отца, но на учёте семья не состояла.

Против задержанной возбудили дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении ребёнка".