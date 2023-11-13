Москвич положил почти миллион в банкомат и ушел, но машина не приняла деньги
Вместо погашения ипотеки деньги ушли в чужой карман
13 ноября 2023, 19:42, ИА Амител
Житель Москвы хотел внести платеж по ипотеке, но случайно озолотил неизвестного человека. Об этом сообщает Shot.
По данным источника, 35-летний москвич пришел к банкомату, чтобы положить два миллиона рублей на ипотечный счет. Размер максимального платежа в банкомате составил миллион рублей, так что сумму пришлось делить надвое.
Первый платеж прошел успешно, тогда мужчина положил в банкомат остальные деньги и ушел. Как оказалось, машина не приняла купюры и вернула их назад. Оставшиеся в приемнике деньги забрал неизвестный.
Москвич понял, что деньги не поступили, вернулся к банкомату, но было поздно. Новоиспеченного миллионера ищет полиция.
06:22:04 14-11-2023
отличная подстава из-за слепошарого дауна один любитель чужого сел. оба хороши что даун в шары долбящийся, что даун чужое присвоил.
07:15:29 14-11-2023
марк (06:22:04 14-11-2023) отличная подстава из-за слепошарого дауна один любитель чужо... Вы сами то прочитали свой опус... Пи...
09:42:34 14-11-2023
марк (06:22:04 14-11-2023) отличная подстава из-за слепошарого дауна один любитель чужо... В чем подстава-то ? Не твое, так руками не лапай, что бы где не лежало. Хозяин положил, пусть лежит, его ждет, придет и заберет.
12:17:07 14-11-2023
марк (06:22:04 14-11-2023) отличная подстава из-за слепошарого дауна один любитель чужо... как кто обзывается, тот так сам и называется
12:31:20 14-11-2023
найдут ) Вернут)) Посадят)))