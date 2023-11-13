Москвич положил почти миллион в банкомат и ушел, но машина не приняла деньги

Вместо погашения ипотеки деньги ушли в чужой карман

13 ноября 2023, 19:42, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Житель Москвы хотел внести платеж по ипотеке, но случайно озолотил неизвестного человека. Об этом сообщает Shot.

По данным источника, 35-летний москвич пришел к банкомату, чтобы положить два миллиона рублей на ипотечный счет. Размер максимального платежа в банкомате составил миллион рублей, так что сумму пришлось делить надвое.

Первый платеж прошел успешно, тогда мужчина положил в банкомат остальные деньги и ушел. Как оказалось, машина не приняла купюры и вернула их назад. Оставшиеся в приемнике деньги забрал неизвестный.

Москвич понял, что деньги не поступили, вернулся к банкомату, но было поздно. Новоиспеченного миллионера ищет полиция.