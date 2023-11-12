На Аяза Шабутдинова написали еще одно заявление

Его обвинили в мошенничестве на сумму 1,6 млн рублей

12 ноября 2023, 19:28, ИА Амител

Фото: pxhere.com

На блогера и основателя "Лайк центра" Аяза Шабутдинова, задержанного по подозрению в мошенничестве, написали еще одно заявление. Об этом сообщает Baza.

Заявитель написал, что захотел открыть свой бизнес, после того как посмотрел видео Шабутдинова. Для закрепления успеха купил несколько курсов на сумму 1,6 млн рублей. Обучение, по словам предпринимателя, не дало результата, а после ареста Шабутдинова кейс клиента и вовсе передали помощникам.

Мужчина, купивший курсы, считает, что его обманули. Поэтому он написал заявление о мошенничестве.