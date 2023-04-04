"Москвич" представил новый седан "Москвич 6"
Производство и продажу должны запустить во второй половине 2023 года
04 апреля 2023, 23:15, ИА Амител
Фото: Telegram-канал Сергея Собянина
Московский завод "Москвич" представил новый седан "Москвич 6". Об этом в своём Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
"Этот современный комфортный автомобиль с продуманной эргономикой будет отличным выбором для ежедневных поездок по городу. Производство и продажу запустим во второй половине года", – рассказал он.
По словам Собянина, на сегодняшний день завод собрал 7 тысяч машин. До конца года там планируют выпустить 50 тысяч транспортных средств, в том числе 10 тысяч с электродвигателем. В следующем году задача составит уже 100 тысяч автомобилей.
09:39:29 05-04-2023
во опять шоха будет
09:55:38 05-04-2023
Издевательски нечестно по отношению к настоящей советско-российской марке "Москвич"
14:34:31 05-04-2023
Гость (09:55:38 05-04-2023)Издевательски нечестно по отношению к настоящей советско-рос... Это китайский москвич, это понимать надо, а вообще это московский китаец