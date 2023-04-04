Производство и продажу должны запустить во второй половине 2023 года

04 апреля 2023, 23:15, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Сергея Собянина

Московский завод "Москвич" представил новый седан "Москвич 6". Об этом в своём Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Этот современный комфортный автомобиль с продуманной эргономикой будет отличным выбором для ежедневных поездок по городу. Производство и продажу запустим во второй половине года", – рассказал он.

По словам Собянина, на сегодняшний день завод собрал 7 тысяч машин. До конца года там планируют выпустить 50 тысяч транспортных средств, в том числе 10 тысяч с электродвигателем. В следующем году задача составит уже 100 тысяч автомобилей.