Москвич выбросил жену и ребенка из окна многоэтажки
После мужчина продолжил скидывать вещи
25 августа 2024, 15:04, ИА Амител
Место происшествия / Кадр из видео / Mash
Мужчина выбросил из окна многоэтажки жену и младенца в Москве. Об этом сообщает Mash.
Инцидент произошел в ЖК "Лефортово парк". К моменту приезда полиции москвич стоял в окне и продолжал выкидывать вещи.
По данным ряда сообществ в социальных сетях, о не впускает никого в квартиру. Что подтолкнуло его на это – неизвестно.
15:17:43 25-08-2024
Давно он москвичом-то стал? Бывший наш, барнаульский.
15:40:32 25-08-2024
Пишут, что ранее жил в Барнауле. Опасный. резкий
15:41:05 25-08-2024
Пересолил?
07:55:43 26-08-2024
они его довели.....
11:46:04 26-08-2024
По данным ряда сообществ в социальных сетях, о не впускает никого в квартиру.
Он