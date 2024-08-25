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Москвич выбросил жену и ребенка из окна многоэтажки

После мужчина продолжил скидывать вещи

25 августа 2024, 15:04, ИА Амител

Место происшествия / Кадр из видео / Mash
Место происшествия / Кадр из видео / Mash

Мужчина выбросил из окна многоэтажки жену и младенца в Москве. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошел в ЖК "Лефортово парк". К моменту приезда полиции москвич стоял в окне и продолжал выкидывать вещи.

По данным ряда сообществ в социальных сетях, о не впускает никого в квартиру. Что подтолкнуло его на это – неизвестно.

Москва Происшествия

Комментарии 5

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Гость

15:17:43 25-08-2024

Давно он москвичом-то стал? Бывший наш, барнаульский.

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Гость

15:40:32 25-08-2024

Пишут, что ранее жил в Барнауле. Опасный. резкий

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Гость

15:41:05 25-08-2024

Пересолил?

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Гость

07:55:43 26-08-2024

они его довели.....

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Гость

11:46:04 26-08-2024

По данным ряда сообществ в социальных сетях, о не впускает никого в квартиру.
Он

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