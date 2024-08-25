Москвич выбросил жену и ребенка из окна многоэтажки

После мужчина продолжил скидывать вещи

25 августа 2024, 15:04, ИА Амител

Место происшествия / Кадр из видео / Mash

Мужчина выбросил из окна многоэтажки жену и младенца в Москве. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошел в ЖК "Лефортово парк". К моменту приезда полиции москвич стоял в окне и продолжал выкидывать вещи.

По данным ряда сообществ в социальных сетях, о не впускает никого в квартиру. Что подтолкнуло его на это – неизвестно.