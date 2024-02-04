Москвич залез к любимой через балкон и попал в полицию

Очевидец решил, что в квартиру пытается пробраться вор

04 февраля 2024, 22:30, ИА Амител

Фото: https://pxhere.com/ru/photo/104450

В Москве молодой человек забрался в квартиру к любимой через балкон. Об этом сообщает Baza.

Мама 16-летней девочки запрещала дочери видеться с 23-летним парнем. Тогда он придумал план. Через балкон он проник в комнату к любимой, но его увидел прохожий, решивший, что в квартиру пытается пробраться вор.

На место вызвали сотрудников полиции, которые удивили хозяйку жилья новостью о том, что у нее дома гости. В комнате дочери они обнаружили романтика и забрали в отделение полиции.

После объяснений парня отпустили.