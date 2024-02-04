Москвич залез к любимой через балкон и попал в полицию
Очевидец решил, что в квартиру пытается пробраться вор
04 февраля 2024, 22:30, ИА Амител
Фото: https://pxhere.com/ru/photo/104450
В Москве молодой человек забрался в квартиру к любимой через балкон. Об этом сообщает Baza.
Мама 16-летней девочки запрещала дочери видеться с 23-летним парнем. Тогда он придумал план. Через балкон он проник в комнату к любимой, но его увидел прохожий, решивший, что в квартиру пытается пробраться вор.
На место вызвали сотрудников полиции, которые удивили хозяйку жилья новостью о том, что у нее дома гости. В комнате дочери они обнаружили романтика и забрали в отделение полиции.
После объяснений парня отпустили.
22:55:21 04-02-2024
Думал дома перепутал
07:04:30 05-02-2024
Я тоже так лазил. Все равно потом разошлись
08:19:30 05-02-2024
Гость (07:04:30 05-02-2024) Я тоже так лазил. Все равно потом разошлись... Аналогично...
08:33:49 05-02-2024
Гость (07:04:30 05-02-2024) Я тоже так лазил. Все равно потом разошлись... рогами за балконы цеплялся?
09:38:35 05-02-2024
ну за 16 летнюю он может надолго загременть. И правильно. выйдет в 30-ть может уже поумнеет.